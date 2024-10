La Ville de Lyon lance un appel à projets pour le festival Entre Rhône et Saône

En 2022, le festival Entre Rhône et Saône avait réuni entre 40 et 50 000 visiteurs. © Olivier Chassignole – Ville de Lyon

Un appel à projets est lancé par la Ville de Lyon pour la quatrième édition du festival Entre Rhône et Saône qui se tiendra fin juin.

La Ville de Lyon lance un appel à projets pour la quatrième édition du festival Entre Rhône et Saône qui se déroulera du 27 au 29 juin 2025. L'objectif de l'évènement : "Renouer avec le passé fluvial de Lyon, afin de reconnecter les Lyonnaises et Lyonnais à leurs cours d’eau, physiquement et symboliquement, avec la volonté d’éveiller les consciences sur les dangers qui menacent cette ressource vitale", indique la Ville.

L'appel à projets vise à compléter la programmation de la collectivité en proposant des évènements en plein air, gratuits et accessibles à tous les publics. "Toutes les disciplines peuvent être représentées : sportives, culturelles, artistiques, loisirs, gastronomiques, scientifiques, etc. à la condition qu’elles présentent un lien avec le patrimoine du Rhône, de la Saône, de la Confluence ou avec l’eau", précise la Ville dans la présentation de l'appel d'offres.

Les candidatures sont à envoyer par mail avant le 14 janvier 2025 et les projets seront sélectionnés en février et mars.