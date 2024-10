TER Saint-Etienne-Lyon : les Socialistes demandent la mise en place de bus supplémentaires

Photo d’illustration SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Alors que les TER ne circulent plus entre Lyon et Saint-Etienne, les Socialistes demandent à la Région Auvergne-Rhône-Alpes des cars relais supplémentaires.

Depuis les inondations survenues le 17 octobre, les TER entre Lyon et Saint-Etienne ne circulent plus. Si des cars de substitution ont été mis en place, le groupe socialiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes juge l'offre insuffisante et appelle la Région à "prendre ses responsabilités".

"J’appelle le Président de Région à prendre ses responsabilités et à mettre en place un service de transport alternatif efficace", écrit le vice-président du groupe Johan Cesa dans un communiqué diffusé lundi 28 octobre.

Il demande ainsi à Fabrice Pannekoucke de mettre en place deux départs de Lyon et de Saint-Etienne à la mi-journée. Pour rappel, la circulation des trains a été rétablie lundi 21 octobre entre Lyon et Givors mais pas entre Saint-Etienne et Givors. Des cars de substitution ont été mis en place sur cette portion uniquement aux heures de pointe.