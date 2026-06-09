Grève à la SNCF : la circulation des trains "fortement perturbée" mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes

Conditions de travail, concurrence, salaires… Les syndicats de cheminots appellent à la grève mercredi 10 juin. De fortes perturbations sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes.

L’appel à la grève avait été lancé le 29 mai par la CGT des cheminots, les trois autres syndicats représentatifs, CFDT, Unsa ferroviaire et Sud-Rail ont depuis rejoint le mouvement de contestation. Les cheminots seront donc en grève demain, mercredi 10 juin, provoquant de fortes perturbations sur le réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes, indique la SNCF. Le trafic ferroviaire sera adapté sur certaines lignes dès ce soir, mais également jeudi "en début de matinée", poursuit l’entreprise ferroviaire.

Un rendez-vous "crucial" pour les cheminots

Dans son communiqué du 29 mai, la CGT dénonçait déjà la situation "d’une gravité absolue" à la SNCF, demandant par ailleurs "l’arrêt immédiat" des réorganisations et des suppressions de postes, mais aussi le "maintien de l’unité sociale et des droits de haut niveau pour tous les cheminots" ainsi qu’une augmentation des salaires. Des revendications également portées par la CFDT, qui qualifie le rendez-vous de demain de "crucial pour la défense des cheminots."

Et d’ajouter : "Les réorganisations se multiplient. Les charges de travail augmentent. Les effectifs restent insuffisants dans de nombreux secteurs. La crise économique entraîne une inflation toujours plus forte. L’ouverture à la concurrence s’accélère sans démontrer son efficacité tout en menaçant nos droits. Le 10 juin, faisons entendre nos voix."

La SNCF conseille aux usagers de vérifier la circulation des trains et correspondances dès ce mardi 17 heures.