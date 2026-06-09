Lyon : 242 contrôles et 4 interpellations après une opération de sécurisation près de la Part-Dieu

Dans le cadre d’une opération "ville sécurité renforcée", 242 personnes ont été contrôlées dans le quartier de la Part-Dieu les 2 et 3 juin. 4 individus ont été interpellés.

La préfecture du Rhône poursuit ses actions. Les 2 et 3 juin derniers, 140 policiers nationaux, 20 policiers municipaux et plusieurs agents de la RATP et des douanes ont mené une opération "ville sécurité renforcée" dans le quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Au cours de ces deux jours, 242 personnes ont été contrôlées, menant à l’interpellation de 4 d’entre elles. 3 ont ensuite été placées en garde à vue. 9 étrangers en situation irrégulière ont par ailleurs été remis à la police aux frontières.

En parallèle, 16 infractions au Code de la route ont été constatées, 47 verbalisations pour défaut de titre de transport et 29 amendes forfaitaires délictuelles, dont 24 pour stupéfiants et 2 pour port d’arme, ont été délivrées. 24 grammes de résine de cannabis ont été saisis par les forces de l’ordre.

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