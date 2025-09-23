Actualité
Ivre et drogué, il fonce sur une voiture de police à Givors

  • par La rédaction

    • Vendredi 19 septembre, une course-poursuite a eu lieu à Givors après le refus d’obtempérer d’un automobiliste. Aucun policier n’a été blessé.

    Vers 1 h du matin, un équipage de police secours a tenté de contrôler un conducteur soupçonné d’ivresse et de consommation de stupéfiants. L’homme, déjà connu des services de police, "a refusé d’obtempérer et foncé délibérément sur eux pour leur échapper", indique le syndicat Alliance Police nationale sur sa page Facebook.

    Au cours de la manœuvre, le véhicule du mis en cause a percuté la voiture sérigraphiée, arrachant une portière alors que les agents s’apprêtaient à en sortir. Une course-poursuite s’est engagée, durant laquelle le suspect a multiplié les manœuvres dangereuses, avant d’être interpellé.

    Selon la police, l’individu a opposé "une résistance violente", proférant outrages et agressant également le personnel soignant lors de son passage à l’hôpital. Présenté au parquet de Lyon le samedi 20 septembre, il a été déféré pour refus d’obtempérer, violences aggravées, conduite sous stupéfiants et détention de produits stupéfiants.

