Lyon : l’institut de formation de la Croix-Rouge ouvre ses portes au public le 11 octobre

Le samedi 11 octobre, tous les établissements de Croix-Rouge Compétence ouvriront leurs portes au public pour une journée d’orientation sur les métiers de la santé.

Pour tous les jeunes intéressés par les métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux, le rendez-vous est donné le 11 octobre prochain. Tous les établissements de la Croix-Rouge Compétence organisent en effet une journée portes ouvertes dès 9 heures. À Lyon aussi, l’établissement situé avenue Lacassagne, dans le 3e arrondissement sera également ouvert.

L’occasion de découvrir différents métiers, mais également de préparer son orientation professionnelle et d’avoir des opportunités d’emploi. Parmi les différentes formations présentées, les visiteurs pourront en appendre davantage sur les métiers d’infirmier, d’aide-soignant, d’assistant de service social, d’ambulancier, de brancardier, d’auxiliaire ambulancier ou encore de préparation à la sélection soins infirmiers. Les étudiants pourront également se renseigner sur les différentes formations proposées par Croix-Rouge Compétence

Pour participer à l’événement, il faut toutefois s’inscrire sur le site dédié.