La ville comestible : 10 jours, à Lyon, pour découvrir l'agriculture urbaine

Visite de jardins, de potagers, de fermes, conférences thématiques, 10 jours pour découvrir l'agriculture urbaine sont organisés par la ville de Lyon du 14 au 24 mai.

Dans le cadre de son plan "ville comestible", la ville de Lyon, avec plusieurs partenaires, organise 10 jours d'évènements autour de la ville comestible du 14 au 24 mai 2022. "Ces 10 journées permettront à chacune et chacun de s’informer, échanger, découvrir les initiatives du territoire pour replacer l’alimentation au cœur de la ville", indique la ville de Lyon.

"Le Plan « Ville Comestible » répond lui aussi à cet objectif de retour à la terre, mais également à celui de végétaliser la ville avec des vergers, potagers et fermes urbaines où l’on tisse des liens", indique Gautier Chapuis, conseiller délégué au maire de Lyon à l'alimentation locale et à la sécurité alimentaire. "On est une zone créatrice d'espèce depuis toujours", poursuit Gautier Chapuis. "Quand on plante un verger, on plante un point de fixation dans le quartier", ajoute-t-il.

"L’agriculture est une histoire ancienne à Lyon, à travers les jardins ouvriers, mais aussi les champs nourriciers qui ont longtemps côtoyé les limites de la ville. Aujourd’hui, l’agriculture urbaine connait un nouvel élan, avec une myriade d’acteurs engagés dans chaque arrondissement de Lyon. Les 10 jours de la ville comestible proposent aux Lyonnaises et aux Lyonnais de découvrir les lieux qui font la ville comestible au quotidien : jardins partagés, jardins familiaux (ou ouvriers), vergers urbains, fermes urbaines", poursuit la ville de Lyon.

Des visites de jardins, des conférences, des visites de ferme

Pendant ces 10 jours, du 14 au 24 mai, pour inciter à découvrir l'agriculture urbaine, des visites de jardins et de potagers privés ou gérés par des associations sont notamment organisées.

Avec notamment les 48h de l'Agriculture urbaine, Organisées par la Maison de l’Agriculture Urbaine de Lyon (MAUL), les 14 et 15 mai. "Le samedi se tiendra un village des initiatives aux jardins des Girondins, dans le 7ème arrondissement, avec de nombreux stands proposés pour petits et grands. Dimanche, les agriculteurs urbains accueillent petits et grands pour des portes ouvertes dans 13 différents lieux", explique la ville de Lyon.

La ferme de la Croix-Rousse, aussi, ouvre ses portes le dimanche 15 mai de 14h à 18h. Il sera aussi possible de visiter le 8e cédre le mardi 24 mai. Il s'agit d'un espace solidaire d'agriculture urbaine. Une visite de la micro-ferme des Etats-Unis sera également organisée le mardi 24 mai.

Des conférences thématiques autour de l'histoire de l'horticulture et des jardins en région lyonnaise (le lundi 16 mai) et autour de la résilience alimentaire (jeudi 19 mai) auront lieu à la cité internationale de la gastronomie. Les conférences sont sur inscription.

L'ambitieux plan "ville comestible" de la ville de Lyon

Cet évènement de 10 jours s'inscrit donc en parallèle du plan "ville comestible" de la ville de Lyon qui prévoit notamment la plantation d'un verger municipal par an et par arrondissement, le développement d'un paysage nourricier, le développement de deux quartiers fertiles dans les 8e et 9e arrondissement, la création de fermes urbaines pédagogiques et aussi la création d'une maison de l'agriculture urbaine. Son ouverture est espérée en 2023 dans le parc de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.