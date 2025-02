Lionel Caracci, photographe auteur d'un cliché qui a fait le tour des réseaux sociaux, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Sur le plateau de 6 minutes chrono, Lionel Caracci, photographe professionnel et propriétaire de Krom Galerie à Lyon (2e), revient sur sa célèbre photo publiée le 9 février dernier. Ce cliché, montrant Fourvière en avant-plan et les Alpes en arrière-plan (massif de la Lauzière), a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Accusé par certains d'être une création d'intelligence artificielle, Lionel nous explique les coulisses de cette prise de vue, réalisée avec un téléobjectif et prise à dix kilomètres de Lyon.

La fameuse photo publiée le 9 février dernier. Ce cliché, montrant Fourvière au premier plan et les Alpes (massif de la Lauzière) en toile de fond, a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains reprochant d'être truquée ou d'avoir été générée par l'intelligence artificielle. La prise de vue, explique le photographe, a été réalisée avec un téléobjectif et prise à dix kilomètres de Lyon.

À travers cet échange, il aborde aussi la place grandiose de l'intelligence artificielle dans le monde de la photographie, ses opportunités créatives, mais aussi les interrogations qu'elle suscite. Découvrez les détails techniques de la photo et les réflexions de Lionel Caracci sur l'impact de l'IA dans la photographie.

Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'interviews et d'analyses sur les sujets qui façonnent Lyon et ses environs.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Lionel Caracci

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Lionel Carracci. Bonjour.

Bonjour

Lionel Carracci, vous êtes un photographe professionnel. Vous avez une galerie à Lyon, rue du Plat dans le 2e arrondissement, qui s'appelle Krom Galerie. Aujourd'hui, on va parler de cette photo assez incroyable où on voit Fourvière en premier plan et les Alpes en arrière-fond, une photo que vous avez publiée le 9 février dernier sur Facebook, qui a été vue par plusieurs milliers de personnes et avec un nombre de commentaires incroyables. Il y en a quasiment 700. Des commentaires plutôt suspicieux, avec beaucoup de gens qui vous disaient "non, non, c'est impossible qu'on voit les Alpes aussi près, on peut quasiment les toucher". Beaucoup ont dit "non, non, mais ils nous mentent, c'est de l'intelligence artificielle". Alors, première question très simple : est-ce que votre photo, c'est de l'intelligence artificielle ?

Non, pas du tout,

Alors, comment vous l'avez prise, d'où déjà cette photo ?

Alors, pour comprendre la photo, elle est prise à 10 kilomètres de Lyon. Et c'est vrai que ce qui choque les gens, c'est de voir Fourvière et les montagnes, parce que la plupart des Lyonnais ont l'habitude, sur l'esplanade de Fourvière, de voir les Alpes. Du coup, ils voient les Alpes à l'horizon comme une petite skyline, très, très lointaine. Et donc, ils voient Fourvière, les Alpes, et ils se disent "bon, bah c'est une photo qui a été prise de Fourvière, on va pas plus loin, etc." Or, ce n'est pas le cas. Il faut vous imaginer que ça, c'est le massif de la Lauzière. Donc déjà, on va dire tout de suite que ce n'est pas le Mont Blanc. Il n'y a pas que le Mont Blanc dans les Alpes. C'est le massif de la Lauzière, qui va culminer à un peu plus de 2800 mètres. Alors imaginez, c'est un massif qui est à 125 kilomètres.

Alors si on simplifie et qu'on prend une montagne qui est a 100 kilomètres et qui fait 2 kilomètres et demi d'altitude, imaginez-vous simplement que vous vous reculiez d'un kilomètre. Votre montagne va vous paraître sensiblement de la même taille. Vous passez de 100 kilomètres à 101 kilomètres, la montagne va vous paraître identique en taille. Par contre, placez-vous à 100 mètres de Fourvière et reculez-vous du même kilomètre, Fourvière va vous paraître dix fois plus petite. Ce qui veut dire donc qu'en vous reculant d'un kilomètre, la montagne ne bouge pas et Fourvière devient dix fois plus petite. Ce qui veut bien dire, a contrario, que la montagne devient dix fois plus grande. Et donc si vous allez encore plus loin qu'un kilomètre etc.

Au final, si vous alliez même jusqu'à l'infini, Fourvière mesure 50 mètres, la montagne si on fait abstraction de la hauteur de la colline de Fourvière, 2500 mètres, Fourvière est 50 fois plus petite que cette montagne. Donc on pourrait très bien faire une photo où on ne voit même plus Fourvière.

C'est simplement une question de point de vue.

Là je suis à une dizaine de kilomètres de Lyon et je regarde comme si vous regardez avec des jumelles, il n'y a aucun trucage. Si jamais les gens voulaient se rendre compte de ce qu'on voit à l'oeil nu, puisque certaines personnes vont dériver sur le fait, oui mais c'est pas ce qu'on voit à l'oeil nu, prenez votre smartphone tel que vous avez vu la photo sur les réseaux sociaux, positionnez-le à 2-3 mètres de vous, regardez votre smartphone, c'est exactement ce qu'on voit à l'oeil nu, simplement c'est un petit timbre poste dans l'immense paysage que vous avez devant les yeux.

On voit que l'IA bouscule complètement le monde, notamment de la photographie. Est-ce que, vous, en tant que photographe professionnel, l'IA, ça suscite des craintes ?

Non parce que, en fait les trucages ça existe depuis qu'il y a la photographie. On peut faire dire tout et n'importe quoi une photographie, il suffit d'en changer le titre. On peut trouver plein d'exemples journalistiques où simplement le titre d'une photo permet de lui faire dire ce qu'on veut. Vous pouvez, par exemple, imaginer une manifestation, vous prenez une photo d'une manifestation avec ce même genre de technique, en vous mettant loin et en zoomant vous allez densifier la foule et donner l'impression qu'il y a énormément de gens qui sont là, au contraire vous vous mettez sur un balcon, vous pouvez faire dire n'importe quoi la même scène en fonction de ce que vous avez donné. Donc ça ne change rien l'intelligence artificielle. Par contre c'est un outil, il faut le prendre comme un outil qui peut être un outil à la création. Il y a des gens qui font des photos on va dire de la création artistique à partir de photos comme matériaux de base, même les peintres. Les peintres pouvaient peindre sur un tableau mais pourquoi pas coller des morceaux de tissu, peindre par dessus, rajouter de la matière. Ça n'est juste qu'un outil parmi d'autres simplement l'outil va être capable de générer des choses qui sont esthétiquement intéressantes.

Oui, c'est ça. En préparant l'émission, quand même, je regardais qu'en avril 2003, pour les Sony World Photography Awards, il y a un Allemand qui a gagné le concours, le premier prix, avec une photo générée par l'intelligence artificielle. Il a eu quand même l'honnêteté de dire que c'était une supercherie, donc il a refusé le prix. Autre exemple, c'est que les Rencontres de la Photographie d'Arles, très connues, ont fait appel, l'année dernière, à présenter le travail d'un artiste photographe avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que les deux peuvent coexister ?

Pourquoi pas. Moi , ça ne me pose pas de problème. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle c'est devenu un petit peu un label marketing qu'on met à toutes les sauces. Et donc, en fait, vous avez des détracteurs qui vont être méfiants envers tout, théorie du complot, manipulations etc. Les autres, qui vont utiliser ça tout simplement comme un outil comme un autre, qui vont en profiter. Pourquoi pas, l'important quand même si vous voulez c'est d'être critique. Quand on voit quelque chose, quand on entend quelque chose, un réflexe de base c'est d'aller multiplier les sources, d'aller faire soi-même des recherches pour voir tout simplement si on peut confirmer l'information ou avoir des discours contradictoires. À ce moment là on s'interroge, mais à chacun de voir. Soit on a envie de croire qui on veut et se rapprocher des personnes qui pensent qu'au bout, soit on a envie d'être ouvert et d'essayer de comprendre davantage de choses. Maintenant on est dans un monde où tout va vite, il y a ceux qui ont envie d'apprendre et ceux qui n'ont pas envie.

Ce sera le dernier mot, en tout cas, Lionel. Merci d'être venu nous présenter justement les coulisses de cette vraie photo. À très bientôt, merci. Au revoir.