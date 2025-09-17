Du 18 au 26 septembre prochain, les villes de Grenoble et de Vienne (Isère) accueilleront la tournée du Climat et de la Biodiversité.

Dès le 12 septembre, la tournée du Climat et de la Biodiversité reprend son tour de France. Après avoir réuni plus de 28 999 visiteurs en 26 étapes l'année passée, l'exposition itinérante repart sur les routes. Parmi les lieux de passages : les villes de Grenoble et de Vienne en Isère accueilleront la tournée du 18 au 26 septembre prochain.

Animé et conçu par des chercheurs issus d’organismes scientifiques nationaux, l'événement est ouvert à tous gratuitement. L'occasion de mieux comprendre les enjeux climatiques et de tenter de trouver des solutions collectives dans chaque territoire.

La tournée fera escale aux caisses primaires d'assurance maladie (CPAM).

Lire aussi : Métropole de Lyon : dernier virage avant l'élaboration de la convention citoyenne pour le climat