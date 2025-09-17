Actualité
En maternelle, les gestes barrière semblent difficilement applicables

Villeurbanne : une matinée dédiée aux parents et aux assistantes maternelles ce vendredi

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 19 septembre, une matinée d'information dédiée aux assistants maternelles et aux parents se tiendra dans le parc Jean-Monnet de Villeurbanne.

    Une matinée dédiée aux assistants maternelles et aux parents se tiendra vendredi 19 septembre au parc Jean-Monnet de Villeurbanne. Des stands d'informations et des professionnels seront présents sur place pour éclairer les parents à la recherche d'un mode d'accueil pour leurs enfants. Ces temps d'échange seront également ouverts aux étudiants et aux personnes dans une démarche de reconversion professionnelle.

    Une tente à histoire, des jeux et des activités créatives seront proposées aux moins de trois ans lors de toute la matinée. Une exposition photo sera également mise en place pour l'occasion.

