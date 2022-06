Pour la première séance à l'Assemblée nationale, ce mardi 28 juin, la députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin, porte une tenue symbolique.

Elue députée de la 3e circonscription du Rhône le 19 juin, Marie-Charlotte Garin est l'une des 4 députés de Lyon (avec Anne Brugnera et Thomas Rudigoz, tous deux de la majorité présidentielle, et Hubert Julien-Laferrière, écologiste).

La 1ère séance à l'Assemblée nationale ce mardi 28 juin est notamment consacrée à l'élection du président de l'Assemblée nationale.

A cette occasion, Marie-Charlotte Garin, 26 ans, la plus jeune élue écologiste à l'Assemblée nationale, porte la robe que portait l'écologiste Cécile Duflot le 17 juillet 2012 au Palais-Bourbon. Ministre à l'époque, Duflot avait été chahutée et sifflée.

"Cécile Duflot s'était faite sifflée. Elle avait eu droit à des appellations peu courtoises, pas dignes de la République et encore moins de cette Assemblée. En tant que plus jeune élue écologiste, c'est tout un symbole de s'inscrire dans cette transmission-là. Cette robe, elle montre que les violences sexistes et sexuelles ne s'arrêtent pas aux portes de l'hémicycle. Ca va être notre responsabilité et notre combat de défendre la lutte pour le droit des femmes", a indiqué la jeune députée lyonnaise sur La Chaîne Parlementaire.