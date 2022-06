Ultra-Trail du Mont-Blanc : un soignant lyonnais des HCL lance une cagnotte

Un soignant lyonnais qui va participer à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (22-28 août) a décidé de lancer une cagnotte afin de créer un "Jardin des sports" à l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron.

Tan Cuong Le, aide-soignant aux Hospices Civils de Lyon depuis 2007, participera à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, qui prendra place du 22 au 28 août prochain. Avec ses 170 kilomètres de distance à parcourir et ses 10 000 mètres de dénivelé, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc est l'une des courses en montagne les plus difficiles au monde.

Pour l'occasion, Tan Cuong Le a décidé de lancer une cagnotte, intitulée "10 000€ pour 10 000 m de dénivelé", afin de financer un "Jardin des sports" à l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron. L'objectif est de doter cet hôpital neurologique et neurochirurgical d'un city-stade et d'un jardin thérapeutique. Cet espace sport et nature doit permettre de dynamiser la rééducation des patients.

La soignant lyonnais est un sportif aguerri, inscrits dans des clubs de course à pied, de cyclisme et de natation. Tan Cuong Le a déjà été finisher de l'Ultra-Trail du Val d'Aran en juillet 2021 et a également participé à la mythique course de la Diagonale des Fous de l'île de la Réunion. Il a depuis intensifié son entraînement en vue de la préparation de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Tan Cuong Le souhaite à terme participer à un ironman, une course multidisciplinaire longue de 226 kilomètres.

Lire aussi : Ultra. L'UTMB, la course de l'impossible