Lyon : taguée après sa restauration, la statue de Louis XIV nettoyée

De retour sur la place Bellecour depuis peu, la statue du roi soleil a été taguée pendant les manifestations en soutien à la Palestine.

Une semaine après sa remise en place, la statue de la place Bellecour a nécessité un grand nettoyage. "Suite à notre intervention, les équipes municipales ont nettoyé les tags sous la statue de Louis XIV", a annoncé ce lundi sur X Pierre Olivier, maire du 2e arrondissement de Lyon.

Des tags et slogans avaient en effet été apposés sur son socle lors des rassemblements pro-Palestine des 29 mai et 1er juin. On pouvait notamment y observer des drapeaux palestiniens, quelques autocollants et "Free Rafah". Le maire et président de l'opposition de droite lyonnaise a alerté la Ville ce week-end qui a ainsi procédé au détagage.

Les internautes semblent toutefois insatisfaits de ce ménage "mal fait". Plusieurs d'entre eux jugent qu'il reste des traces des tags et exigent ainsi une sanction des auteurs.

