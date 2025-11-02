La question que tout le monde se pose : quelles sont les notes de frais de Grégory Doucet ?

Les notes de frais de Grégory Doucet, maire de Lyon, ont été rendues publiques. En quatre ans de mandat, l’élu écologiste n’a dépensé que 4 000 €, loin des montants atteints par d’autres maires de grandes villes.

Pour une fois, Grégory Doucet fait l’impasse sur une polémique. L’affaire des notes de frais des maires d’arrondissement et d’Anne Hidalgo devrait épargner le maire de Lyon. Ses frais de représentation ont été publiés et l’édile écologiste s’avère plutôt économe. Sur les quatre premières années de son mandat, il a dépensé au total 4 000 euros.