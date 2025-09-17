La Région signe une nouvelle convention pour l’inclusion des personnes handicapées

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a signé mardi 16 septembre une convention quadriennale avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a renouvelé son partenariat avec le Fonds d’insertion des personnes handicapées de la Fonction publique (FIPHFP) en signant une cinquième convention couvrant la période 2025-2029. Présentée ce mardi 16 septembre à l’Hôtel de Région de Lyon en présence de Sandrine Chaix, vice-présidente déléguée au handicap, et de Marine Neuville, directrice du FIPHFP, cette convention "confirme une politique RH volontariste, déjà saluée par un taux d’emploi de près de 13 % de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), soit plus du double du minimum légal" se félicite la Région dans un communiqué de presse.

Dotée d’un budget de 1,4 million d’euros (+35 % par rapport à la période précédente), cette convention repose sur huit axes, allant du recrutement "en pleine conscience" à l’amélioration du maintien dans l’emploi, en passant par le renforcement de la prévention, l’accessibilité numérique et l’accompagnement des parcours de reclassement.

Le bilan de la précédente période 2021-2025 fait état de 1 084 agents bénéficiaires de l'obligation d'emploie recensés, dont 57 % âgés de plus de 55 ans, 80 recrutements (dont 28 en apprentissage) et près de 500 aménagements de poste.

Pour Sandrine Chaix, il s’agit de "faire en sorte que chaque agent, quel que soit son handicap, ait toute sa place au cœur de la collectivité". Un engagement partagé par le FIPHFP, qui souligne le rôle essentiel des employeurs publics dans l’insertion et la formation des personnes handicapées.