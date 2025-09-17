M6 recherche des futurs candidats lyonnais pour "Mission Travaux", une émission dédiée à la décoration et aux travaux.

Alerte casting. Dans le cadre de l'émission "Mission Travaux" diffusée sur M6, les équipes de tournage recherchent leurs futurs participants lyonnais. Le programme étant consacré aux travaux et à la décoration, M6 recherche des familles dont le projet de rénovation de maison est compliqué par le manque de moyen, de main d'œuvre, ou de rencontre d'artisans peu scrupuleux.

Toute personne propriétaire d'une maison, ayant commencé des travaux de rénovation sans pouvoir les finir, vivant sur un chantier et ne trouvant plus de solution et nécessitant de l'aide, peuvent candidater à l'adresse : projettravaux2025@gmail.com

