Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lance “Vision’Air” pour aider les entreprises à agir sur la qualité de l’air

Alors que les exigences environnementales s’intensifient, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lance Vision’Air, une nouvelle offre destinée à aider les entreprises à intégrer la qualité de l’air dans leur stratégie RSE.

Acteur de référence dans la surveillance de la qualité de l’air depuis près d’un demi-siècle, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes élargit son champ d’action avec le lancement de Vision’Air. Cette initiative, présentée le 8 octobre, vise à accompagner les entreprises — quelle que soit leur taille — dans l’évaluation et la réduction de leur impact sur l’air que nous respirons.

Face au durcissement de la réglementation européenne et à la montée en puissance du reporting extra-financier, Vision’Air propose des "solutions opérationnelles et scientifiquement robustes". L’offre s’appuie sur quatre leviers : sensibiliser les collaborateurs via des ateliers participatifs, expérimenter la mesure de la pollution à l’aide de micro-capteurs, diagnostiquer l’impact des activités et, enfin, agir grâce à des plans d’action sur mesure.

Pour Marine Latham, directrice générale d’Atmo, l’enjeu est clair : "Aider les entreprises à transformer la donnée scientifique en actions concrètes, bénéfiques à la fois pour leur stratégie environnementale et pour la qualité de vie sur nos territoires."

Avec plus de 100 experts et un réseau de 80 stations fixes, l’observatoire met ainsi son savoir-faire au service du secteur privé. Une manière de faire de la qualité de l’air un véritable indicateur de performance durable, au même titre que le climat ou la biodiversité.