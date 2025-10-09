Actualité
Atmo lance Vision’Air.

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lance “Vision’Air” pour aider les entreprises à agir sur la qualité de l’air

  • par La Rédaction

    • Alors que les exigences environnementales s’intensifient, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lance Vision’Air, une nouvelle offre destinée à aider les entreprises à intégrer la qualité de l’air dans leur stratégie RSE.

    Acteur de référence dans la surveillance de la qualité de l’air depuis près d’un demi-siècle, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes élargit son champ d’action avec le lancement de Vision’Air. Cette initiative, présentée le 8 octobre, vise à accompagner les entreprises — quelle que soit leur taille — dans l’évaluation et la réduction de leur impact sur l’air que nous respirons.

    Face au durcissement de la réglementation européenne et à la montée en puissance du reporting extra-financier, Vision’Air propose des "solutions opérationnelles et scientifiquement robustes". L’offre s’appuie sur quatre leviers : sensibiliser les collaborateurs via des ateliers participatifs, expérimenter la mesure de la pollution à l’aide de micro-capteurs, diagnostiquer l’impact des activités et, enfin, agir grâce à des plans d’action sur mesure.

    Pour Marine Latham, directrice générale d’Atmo, l’enjeu est clair : "Aider les entreprises à transformer la donnée scientifique en actions concrètes, bénéfiques à la fois pour leur stratégie environnementale et pour la qualité de vie sur nos territoires."

    Avec plus de 100 experts et un réseau de 80 stations fixes, l’observatoire met ainsi son savoir-faire au service du secteur privé. Une manière de faire de la qualité de l’air un véritable indicateur de performance durable, au même titre que le climat ou la biodiversité.

    à lire également
    L'Asvel condamnée à indemniser son ex-entraîneur, Mitrovic

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lance “Vision’Air” pour aider les entreprises à agir sur la qualité de l’air 08:18
    L'Asvel condamnée à indemniser son ex-entraîneur, Mitrovic 07:48
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi 07:27
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un jeudi sous la grisaille à Lyon, seulement 17 degrés attendus 07:14
    Guillaume Sabiron
    "On risque de passer à côté de hotspots très localisés de pollution" assure Guillaume Sabiron 07:00
    d'heure en heure
    Cosplay, gastronomie et traditions : Japan Touch & Salon de l’Asie s’installent à Lyon 08/10/25
    punaise de lit
    Lyon déclare la guerre aux punaises de lit 08/10/25
    Saône-et-Loire : partenariat avec le n°1 des logiciels de planification de transport 08/10/25
    Jean-Charles Kohlhaass
    Oullins-Pierre-Bénite : la gauche s'unit derrière Jean-Charles Kohlhaas pour les municipales 2026 08/10/25
    Trail des coursières
    Trail des Coursières : les inscriptions sont lancées 08/10/25
    Lyon : les courges font leur show au parc de la Tête d’Or 08/10/25
    Municipales 2026 : "Voix commune !" rejoint officiellement les écologistes 08/10/25
    Slogans pro-Hamas à Vénissieux : la préfète du Rhône fait un signalement à la justice 08/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut