Deux individus à bord d'un scooter T-Max ont blessé deux policiers qui tentaient de les arrêter, ce dimanche 16 février à Vaulx-en-Velin.

Un policier a été percuté dimanche 16 février par le pilote d'un scooter de grosse cylindrée, dans le quartier du Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin. D'après Le Progrès, le mis en cause et son passager ont d'abord commis un refus d'obtempérer devant les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST).

Le deux-roues a ensuite poursuivi sa route avant de tomber nez-à-nez avec des policiers en plein contrôle routier. Ces derniers, avertis, ont tenté de les arrêter, mais ont été pris pour cible par le conducteur qui a délibérément foncer sur eux. Deux fonctionnaires ont été blessés par ce choc.

L'un d'entre-eux a été propulsé sur plusieurs mètres et souffre d’une fracture du tibia et de contusions. Son collègue, qui est parvenu à éviter le deux-roues, a été légèrement blessé. Une enquête est ouverte pour identifier les deux individus et tenter de les retrouver.

