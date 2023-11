La Région Auvergne-Rhône-Alpes inaugure les nouveaux locaux de l’ENSP

Laurent Wauquiez, président la région Auvergne-Rhône-Alpes, a inauguré aux côtés d’Alain Ducasse, les nouvelles extensions et la modernisation de l’École Nationale Supérieure de Pâtisserie d’Yssingeaux.

L’École Nationale Supérieure de Pâtisserie (ENSP) fait peau neuve. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était accompagné d’Alain Ducasse, qui a repris l’école en 2007, et de Yes Thuriès pour inaugurer les travaux d'expansion et de modernisation de l'école.

Des nouveaux laboratoires dernier cri

l’ENSP est aujourd’hui intégrée à l’École Ducasse, située au Château de Montbarnier à Yssingeaux. Chaque année, ce sont 1 500 élèves qui étudient sur le site. Et pour augmenter sa capacité d’accueil, les derniers travaux d’aménagement ont permis de créer 2 300 m² supplémentaires, comprenant des nouveaux laboratoires et des logements étudiants. Ainsi qu’un nouvel "espace d’apprentissage de 7 000 m² dédiés aux arts de la pâtisserie, du chocolat, de la boulangerie, de la viennoiserie et de la glace."

Afin que les 18 pâtissiers enseignants et que les élèves puissent pratiquer dans les meilleures conditions, la Région a "investi 250 000 euros." Les laboratoires peuvent désormais chacun accueillir "12 élèves" et "3 salles de cours." Ce qui permet l’arrivée de 96 nouveaux élèves par an. 36 nouveaux logements ont également été construits qui s’ajoutent aux logements qui se trouvent dans le château.

« Je suis extrêmement attaché à ce qui contribue à la renommée de notre Région par-delà nos frontières et l’Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie, maison mère de l’excellence de la pâtisserie française, en est l’un des plus beaux symboles", a déclaré Laurent Wauquiez.