Le bâtiment du 4 impasse Flesselles, dans le 1er arrondissement, fait l'objet d'une étude de faisabilité. Un tiers-lieu solidaire pourrait s'y installer.

Les anciens bains-publics Flesselles, situés dans les Pentes de la Croix-Rousse, pourraient être réinvestis d'ici deux ans. Du moins, c'est ce que souhaitent le Centre communal d'action sociale et la Mairie du 1er arrondissement. Une étude de faisabilité est donc lancée dès ce vendredi pour y installer un tiers-lieu des solidarités.

Construit en 1934 pour donner accès à l'hygiène aux populations ouvrières, le bâtiment est inoccupé depuis 2016. Une fermeture qui a eu, selon la Mairie du 1er, "des répercussions indéniables sur l’offre sociale de l’arrondissement". Lors de l'annonce, des opposants s'étaient opposés à sa fermeture.

Mobiliser le patrimoine vacant

Ce projet de tiers-lieu solidaire s’inscrit dans la politique de la Ville de mobilisation du patrimoine vacant pour des projets d’intérêt général. Le 6 octobre dernier, Lyon inaugurait ainsi sa première laverie solidaire dans les bains-douches Delessert. "Il s’agit de redonner sens à notre patrimoine commun, en l’ouvrant à des initiatives solidaires et des activités réunissant des publics divers, sans stigmatisation, dans un esprit de partage et de convivialité", explique Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement.

Confiée à Ma Friche Urbaine, entreprise spécialiste de l'urbanisme transitoire, l'étude de faisabilité vise à identifier un exploitant ou des acteurs capables de faire vivre le tiers-lieu sur des dizaines d'années. Ce dernier serait mixte dans ses fonctions, ses usages et ses fréquentations. La mairie du 1er arrondissement souhaite ainsi y "faire cohabiter des associations, des entreprises et des structures de l’économie sociale et solidaire". Ma Friche Urbaine a d'ailleurs mis en place une boîte à idée électronique, afin que tous puissent participer et exprimer leurs envies.

Un démarrage prévu en 2025

Le projet étant lancé, l'occupation des lieux devrait débuter courant 2025, selon la municipalité. "Notre ambition est forte autour de ce projet. Je souhaite que ce lieu emblématique de la ville puisse revivre", a indiqué Sandrine Runel, adjointe aux solidarités. Pour l'heure, des travaux de sécurisation, de désamiantage et de déplombage du bâtiment sont en cours jusqu'à l'été 2024.

