Un forum pour l'entreprenariat féminin à Saint-Etienne ce jeudi

Illustration France travail. (Photo by Denis CHARLET / AFP)

Le forum "toutes entrepreneures" est organisé ce jeudi 26 septembre à partir de 13h au sein de l'agence France Travail de Saint-Etienne.

Si vous êtes une femme et que vous souhaitez vous lancer dans l'entreprenariat, ce forum est fait pour vous. Ce jeudi 26 septembre, de 13h à 18h, France Travail et ses partenaires se mobilisent et organisent le forum "Toutes entrepreneures, osez pour réussir !" dans les locaux de France Travail, 59 rue des Aciéries, à Saint-Etienne.

"France Travail, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité et France Active Loire, en lien avec de nombreux autres partenaires, se mobilisent pour répondre aux femmes ayant un projet de création d’entreprise" explique la préfecture dans un communiqué de presse.

Conférence, ateliers techniques ou encore tables rondes seront organisés toute l'après midi avec des entrepreneures qui partageront leurs expériences et témoigneront de leur parcours entrepreneurial. Des temps de coaching collectifs sont également prévus pour "lever les freins à l'entrepreneuriat".