Les manifestations seront interdites en hypercentre de Lyon vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars.

La préfecture du Rhône a annoncé ce vendredi 24 mars dans un tweet que les manifestations seront interdites pendant trois jours dans une partie de la Presqu'île aux abords de la préfecture.

Ce vendredi il sera interdit de manifester entre 18 h et 23 h. Samedi et dimanche, les rassemblement seront interdits entre 12 h et 23 h.