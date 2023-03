A Bron, un projet de réaménagement de la place de la Liberté est en discussion 

Désormais, la Métropole ne plantera plus d’allées de ce type, très aérée avec une seule essence de grands arbres. Les plantations seront beaucoup plus denses. (Photo HJ)

La place de la Liberté à Bron actuellement utilisée comme parking et lieu de marché pourrait devenir un lieu de rencontre avec des espaces verts.

En collaboration avec la ville de Bron, la Métropole de Lyon a un projet de transformation de la place de la Liberté. Aujourd’hui, l’espace de plus de 20 000 m² est utilisé pour un parking, accueille aussi le marché deux fois par semaine et plus ponctuellement des évènements de la ville.

Pour apporter une certaine fraîcheur, dans cet espace urbain, le projet de réaménagement veut créer un espace de lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants du secteur.

Parmi les premières intentions, les aménagements suivants pourraient voir le jour :

Des espaces verts paysagers intégrant un jardin du souvenir et des espaces pour les enfants.

Des aménagements qui facilitent les déplacements à travers la place à pied et en vélo, la création d’un cheminement et d’"accroches urbaines", un accès facilité pour les piétons.

Une place animée par quelques commerces dont la forme sera à déterminer : halles ou kiosques, petites unités commerçantes.

Un espace de stationnement permettant de répondre aux besoins de proximité.

Un marché plus qualitatif et recentré sur les besoins de proximité.

Afin de lancer le projet de réaménagement, la Métropole de Lyon et la ville de Bron organisent une concertation du 20 mars au 20 mai afin de recueillir l’avis des habitants.