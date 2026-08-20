Orages, inondations, canicule... L'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

En ce jeudi 20 août, chaque département de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concerné par une vigilance jaune.

Malgré la fin des fortes chaleurs, dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent concernés par une vigilance canicule ce jeudi 20 août. Il s'agit du Rhône, de l'Ain, l'Isère, la Loire, la Drôme, l'Ardèche, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Savoie et la Haute-Savoie.

En revanche, comme annoncé depuis plusieurs jours, de violents orages devraient sévir sur une grande partie de la moitié sud de la France. Seul le Cantal n'est pas placé en vigilance jaune orages. Certains départements vont devoir faire très attention aux potentielles inondations, puisque les fortes pluies qui devraient accompagner les orages risquent de faire déborder les sols asséchés par les cinq canicules.

Ainsi, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie ont été placés en alerte jaune pour pluie-inondation par Météo France.