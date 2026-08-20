Actualité
La commande publique devra désormais intégrer des critères environnementaux. ©Campus France

Nouvelles règles environnementales pour la commande publique : la Drôme déjà préparée

  • par Emma Vignet

    • Les acheteurs publics devront bientôt intégrer un critère environnemental dans leurs marchés. Les entreprises drômoises se préparent.

    À partir du samedi 22 août, les acheteurs publics français devront verdir leurs appels d’offres. Désormais, des critères environnementaux et sociaux devront figurer dans leurs marchés. Un tournant pour la commande publique en France, y compris pour les collectivités et entreprises drômoises, déjà bien préparées.

    Des critères environnementaux obligatoires

    C’est la grande nouveauté portée par l’article 35 de la loi Climat et Résilience : les acheteurs publics devront intégrer au moins un critère environnemental et social dans leurs appels d’offres. Selon le ministère de l'Économie, les critères d’attribution pourront inclure, entre autres, les matériaux utilisés, la consommation énergétique, les émissions liées à la prestation ou encore la gestion des déchets.

    De l’autre côté, les entreprises qui répondent aux appels d’offres devront démontrer leurs engagements sur ces points. Une réforme établie en vue de faire cohabiter transition écologique et achat public. La loi, sur le volet social, encourage aussi l’insertion, la prévention et la sécurité sur les chantiers.  

    Une évolution attendue par les collectivités drômoises

    Si l’échéance réglementaire arrive dans quelques jours, le sujet n’est pas nouveau pour les collectivités drômoises. Certaines agglomérations et communes l’ont déjà anticipée. 

    À Valence Romans Agglo, par exemple, un Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) a été adopté dès 2023. Le document comporte quatre grandes orientations : réduire l’empreinte écologique des achats, favoriser l’inclusion, soutenir les entreprises locales, et améliorer l’organisation d'achats responsables. 

    Le secteur de l’eau, prêt à s’adapter 

    Une anticipation également visible dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, où les entreprises de travaux publics doivent déjà prendre en compte les conséquences du réchauffement climatique. 

    En 2025, près de 150 acteurs publics et privés de ce secteur se sont réunis lors de la 23ème Rencontre régionale de l’Eau et de l’Assainissement à Beaumont-lès-Valence. Au cœur des échanges, organisés par les Canalisateurs du Sud-Est : les effets de la loi Climat et Résilience et l’évolution des pratiques du secteur. 

    Pour Michel Réguillon, président des Canalisateurs du Sud-Est : "La loi Climat et Résilience est une opportunité pour améliorer nos pratiques et tendre vers la neutralité carbone d’ici 2050" expliquait-il à cette occasion à Lyon Entreprises.

    Car le secteur lié à l’eau est conséquent dans la région. À ce titre, Nicolas Daragon, président de Valence Romans Agglo, rappelait l’importance des investissements consacrés au territoire : "Avec 800 millions d’euros d’investissements, dont 150 millions sur la gestion de l’eau, nous avons fait de l’eau une priorité du territoire", soulignait-il dans un communiqué de presse.

    L’entrée en vigueur du 22 août ne devrait donc pas constituer un changement brutal pour les collectivités et entreprises drômoises déjà engagées dans la transition écologique. 

    Lire aussi : Villefranche-sur-Saône : des commandes publiques irrégulières "sans mise en concurrence préalable"

    Lire aussi : Santé, environnement : des entreprises de la région récompensées

    à lire également

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    rhone-sapeurs-pompiers-jpg
    Un important incendie ravage une entreprise aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry 16:43
    "La pire nuit", "l’enfer" : après la canicule, les Lyonnais font face à des nuits tropicales 16:19
    Nouvelles règles environnementales pour la commande publique : la Drôme déjà préparée 15:51
    Cyclisme : où et quand voir le successeur du Lyonnais Paul Seixas sur le Tour de l’Avenir en Auvergne-Rhône-Alpes 15:28
    Netflix tourne en secret à Lyon avec Dany Boon et Diane Kruger 14:42
    d'heure en heure
    L'OL célèbre le troisième maillot dans une soirée funk au Transbordeur 14:00
    Au nord de Lyon, l’Institut Vermorel ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées du patrimoine 13:00
    Saint-Romain-en-Gal : le mausolée antique découvert il y a un an révèle de nouveaux secrets 11:55
    Lyon : deux policiers blessés après avoir été percutés par une voiture volée lors d’un refus d’obtempérer 11:08
    Caméras
    Lyon : un homme alcoolisé s’introduit sur le tournage Netflix et détruit 26 000 euros de matériel 10:31
    L’intersyndicale des sapeurs-pompiers appelle à une mobilisation à Lyon et dans toute la France 09:58
    Cinq Lyonnais mis en examen après un cambriolage en suisse, un possible lien avec le musée Jacques-Chirac 09:22
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 08:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut