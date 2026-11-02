Actualité
piscine naturelle Lyon darse Confluence
L’installation lyonnaise, “réversible et saisonnière”, avec vue sur le centre commercial, sera arrimée sur le quai de la place Nautique © Artefactory lab

Là où on ne l’attendait pas : le feu vert de la Métropole pour la baignade dans la darse de Confluence

  • par LC

    • Après avoir semblé enterré, le projet de baignade dans la darse de Confluence a obtenu finalement le feu vert de la Métropole de Lyon en octobre. Une décision assortie de conditions, qui ne fait pas taire les inquiétudes des riverains.

    Nombreux avaient cru le projet définitivement coulé, début septembre, lorsque, dans Lyon Capitale, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon et vice-président à la Métropole de Lyon, avait fermé les portes à une négociation : “Côté Métropole et SPL Confluence [l’agence publique chargée du développement urbanistique du quartier, dont Pierre Oliver est président, NdlR], nous nous opposerons à ce projet.” Une fin de non-recevoir donc.

    Et pourtant. Véronique Sarselli a finalement donné son feu vert en octobre, quitte à désavouer son vice-président. Il faut dire qu’après cinq vagues caniculaires cet été à Lyon, la demande d’ouverture de nouveaux lieux de baignade était dans tous les esprits en cette rentrée de septembre. La Ville de Lyon, pilotée par les écologistes qui en avaient fait une promesse de campagne, s’était même dite prête à ouvrir la baignade dès l’été 2027. Véronique Sarselli, présidente de la Métropole, avait, quant à elle, laissé planer le mystère sur ses intentions. Le sujet était devenu politique puisque le projet, qui prévoit d’accueillir 300 personnes par jour, ne pouvait aboutir sans l’accord de la Métropole de Lyon, compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et d’exploitation du site.

    Entre-temps, la Ville de Lyon a présenté les résultats d’une concertation sur le sujet, réunissant 10 000 réponses avec 74 % d’opinion favorable, dont 67 % dans l’arrondissement concerné. Assez pour faire plier la Métropole ? En tout cas, cette dernière a posé trois conditions : une ouverture limitée à la période estivale, des plages horaires encadrées et un dispositif de sécurité et de surveillance. Des mesures encore insuffisantes selon un collectif de riverains de la darse qui, dans l’émission “6 minutes chrono”, demande à être associé aux conditions d’exploitation du site. Le bonheur des uns fait le malheur des autres.

    à lire également
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Lyon : un concert caritatif organisé le 17 novembre pour aider les commerçants pillés le 17 octobre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Lyon : un concert caritatif organisé le 17 novembre pour aider les commerçants pillés le 17 octobre 09:55
    Article payant TCL : les principales mesures du plan de sécurité 2026-2032 09:20
    Mouvement lycéen en direct : 23 établissements impactés, une manifestation à Lyon à partir de 10h 09:10
    À Mions, un escape game virtuel pour sensibiliser les jeunes aux dangers du protoxyde d’azote 08:51
    Lyon : le métro C à l'arrêt toute la journée après un incident technique 08:35
    d'heure en heure
    Mobilisation lycéenne à Lyon : à quoi s'attendre ce mardi 3 novembre ? 08:25
    Gilles Gascon
    Article payant Insécurité dans les TCL à Lyon : "On ne veut pas y aller dans la dentelle", prévient Gilles Gascon 08:00
    JO 2030 : le village des athlètes d’Oullins-Pierre-Bénite franchit une nouvelle étape 07:48
    Article payant Comment la droite veut rendre les transports plus sûrs 07:30
    Un mardi frais et calme à Lyon, seulement 10 degrés attendus 07:13
    police Lyon
    Lyon : un homme blessé par balle dans le 7e arrondissement le soir d’Halloween 02/11/26
    La question que tout le monde se pose : Doucet communique-t-il mieux ? 02/11/26
    piscine naturelle Lyon darse Confluence
    Là où on ne l’attendait pas : le feu vert de la Métropole pour la baignade dans la darse de Confluence 02/11/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut