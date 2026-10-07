Baignade urbaine à Confluence : Ville et Métropole de Lyon trouvent un accord pour concrétiser le projet

Alors qu’une réponse était attendue fin septembre du côté de la Ville, c’est désormais officiel, la Métropole de Lyon donne son feu vert pour lancer le projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence.

Le projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence, dans le 2e arrondissement, va bien voir le jour. Alors que la Ville de Lyon attendait une réponse de la Métropole avant la fin du mois de septembre, afin de garantir la faisabilité du projet pour l’été 2027, la collectivité dirigée par Véronique Sarselli (LR) annonce ce mercredi avoir trouvé un accord avec la municipalité écologiste permettant la poursuite du projet.

"Les échanges entre les deux collectivités ont permis d’aboutir à un accord conciliant l’ouverture d’un nouveau lieu de baignade en cœur de ville, les impératifs de sécurité et de qualité sanitaire et la prise en compte des préoccupations exprimées par les riverains", indique ainsi la Métropole de Lyon. À l’occasion du dernier conseil métropolitain, Véronique Sarselli entretenait pourtant encore le mystère sur son accord ou non, prévenant que le dialogue avec Grégory Doucet "ne veut pas toujours dire qu'on va donner raison." Avec cette décision, la présidente de la Métropole de Lyon désavoue toutefois son 2e vice-président délégué à la voirie, Pierre Oliver, également maire du 2e arrondissement, qui s’était montré plutôt ferme sur le sujet début septembre, affirmant que le projet ne se ferait pas.

Une bonne nouvelle pour le maire écologiste, qui affirmait il y a quelques semaines que le projet était "prêt à être enclenché" et ne voyait "aucune bonne raison qui pourrait amener à renoncer à un projet de réponse globale à la chaleur". Mais aussi pour les Lyonnais, car selon les résultats de la concertation lancée par la Ville de Lyon, 73,7 % des quelque 10 000 participants se sont dits favorables au projet. Un chiffre qui tombe à 67 % pour les habitants du 2e arrondissement.

Trois garanties avant l’ouverture

La Métropole de Lyon prévient que trois garanties seront "indispensables" avant l’ouverture du site aux Lyonnais. D’abord, une ouverture limitée à la période estivale, des plages horaires encadrées et un dispositif de sécurité et de surveillance "adapté au site et à sa fréquentation, afin, notamment, de préserver la tranquillité des riverains." Ces engagements seront formalisés dans une convention entre les deux collectivités.

"L’accord trouvé permet aujourd’hui d’avancer en apportant les garanties nécessaires en matière de sécurité, de qualité de l’eau et de tranquillité des riverains. Il constitue aussi une première étape dans notre ambition plus large de développer de nouveaux lieux de baignade et de fraîcheur à l’échelle de la Métropole", déclare Véronique Sarselli ce mercredi.

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