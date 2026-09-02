Alors que Grégory Doucet présentait ce mercredi matin les résultats de la concertation de la Ville de Lyon concernant la baignade urbaine dans la darse de Confluence, du côté de la Métropole on affirme que le projet ne se fera pas.

Après l'abandon du projet Rive Droite, la Métropole de Lyon s'apprête à mettre à mal un autre projet emblématique des écologistes à Lyon. Alors que ce matin Grégory Doucet présentait à la presse et depuis la darse de Confluence les résultats de la concertation de la Ville de Lyon concernant le projet de baignade urbaine à l'été 2027, la Métropole présidée par Véronique Sarselli s'apprête à tuer dans l'œuf l'une des promesses de campagne du maire écologiste.

Grégory Doucet s'était engagé, en cas de réélection en mars dernier, à proposer aux Lyonnais et Grands Lyonnais, un nouveau lieu de baignade dans le quartier de Confluence, juste en face du centre commercial. Alors que la ville de Lyon a souffert, au même titre que l'Hexagone, d'un été caniculaire, marqué par cinq vagues de chaleur successives, et que le thermomètre pourrait de nouveau flirter avec des records de chaleur à la fin de la semaine, la darse de Confluence s'était imposée, selon la Ville "comme un lieu idéal et le plus propice en termes de qualité de l'eau et d'organisation de la baignade".

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Une délibération concernant ce projet avait été votée en janvier dernier au conseil municipal, à l'unanimité. L'opposition au maire écologiste, Pierre Oliver en tête, avait, à l'époque, voté pour la mise en place de ce lieu de baignade qui aurait pu accueillir jusqu'à 300 personnes par jour dès l'été prochain.

"Nous nous opposerons à ce projet"

Sept mois et un scrutin métropolitain plus tard, la donne a changé. "Côté Métropole et SPL Confluence, nous nous opposerons à ce projet", affirme Pierre Oliver, contacté par Lyon Capitale ce mercredi 2 septembre. Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon et vice-président à la Métropole de Lyon chargé de la voirie raille également Grégory Doucet qui "s'avance sur un projet qui dépend de la Métropole".

Grégory Doucet présentait ce mercredi 2 septembre 2026 les résultats de la concertation de la Ville de Lyon concernant le projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence. (@VG)

"Il nous faut avoir la validation de la Métropole avant la fin du mois de septembre pour que d'ici 2027 on puisse ouvrir le lieu de baignade", expliquait encore ce mercredi matin le maire écologiste de Lyon depuis la darse de Confluence. Grégory Doucet, bien conscient d'avoir besoin de l'accord de la Métropole pour finaliser le projet, avançait que du côté de la Ville "tout a été engagé pour tenir les délais de l'été 2027". L'occasion ainsi de mettre une légère pression sur la collectivité présidée depuis mars dernier par Véronique Sarselli, en anticipant également tout blocage métropolitain.

Un projet qui prend l'eau

Si du côté de la Ville de Lyon on explique "attendre une réponse officielle de la part de la présidente de la Métropole", l'entourage du maire de Lyon affirme qu'à trois reprises Pierre Oliver et Laurence Croizier, vice-présidente en charge de l'eau, ont annulé ces dernières semaines des rendez-vous avec le maire de Lyon pour évoquer ce sujet de baignade urbaine. "La dernière annulation date de la semaine dernière, alors qu'on avait prévu de leur présenter les résultats de notre concertation" précise-t-on même dans l'entourage de Grégory Doucet qui, par anticipation, dénonçait ce mercredi matin "toutes celles et ceux qui voudraient s'opposer par principe au projet". Selon nos informations, pour justifier ces annulations, Pierre Oliver aurait expliqué que le sujet devait être traité directement entre le maire de Lyon et Véronique Sarselli. Un projet qui ne verra donc sans doute jamais le jour en l'état.

.@Gregorydoucet se dit prêt à travailler « main dans la main » avec la Métropole de Lyon pour mettre en œuvre à l’été 2027 le projet de baignade urbaine dans la darse à Confluence pic.twitter.com/RHyblBgnjL — Lyon Capitale (@lyoncap) September 2, 2026

"La démocratie, ce n'est pas mettre à la poubelle tout ce qui a été fait lors du mandat précédent", lançait ce mercredi matin le maire de Lyon, dans des propos prémonitoires. Depuis les quais de la darse, Grégory Doucet imaginait déjà "une ambiance chill et ensoleillée" dès l'été prochain pour accueillir les Lyonnais. Quelques heures plus tard, la Métropole annonçait son opposition au projet. Entre la promesse du maire de Lyon et la réalité politique métropolitaine, la baignade à Confluence prend déjà l'eau.

Une concertation qui va dans le sens de la Ville de Lyon

Ce mercredi matin la Ville de Lyon a présenté les résultats de sa concertation citoyenne lancée au printemps autour du projet. Plus de 10 000 réponses ont été enregistrées sur la consultation en ligne. "Une vraie mobilisation pour une concertation extrêmement sérieuse" estime Aurélie Maras, adjointe au maire déléguée à la démocratie locale et à la vie citoyenne. Selon les chiffres dévoilés par la Ville, 73,7% des répondants disent vouloir se baigner dans la darse de Confluence. Un chiffre qui tombe à 67% pour les habitants du 2e arrondissement.

La qualité de l'eau arrive ainsi en tête des préoccupations exprimées par les participants à la concertation. Viennent ensuite les questions de sécurité et les nuisances sonores, ces dernières constituant également le principal argument des opposants au projet.