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Les députés LFI du Rhône. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP) Belouassa lamar abdelkader boumertit amard gabriel
Les députés LFI du Rhône. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

Sénat : et si l’Insoumis Amard devait sa victoire aux socialistes ?

  • par Paul Terra

    • L'élection surprise de l'Insoumis Gabriel Amard au Sénat pourrait être en partie la résultante de calculs politiques alambiqués.

    La France insoumise, grâce à l’élection du Villeurbannais Gabriel Amard, a fait son apparition au Sénat. Une entrée fracassante et surprise pour tous les observateurs lyonnais. Le mode de scrutin avec des grands électeurs reflétant le résultat des dernières élections municipales ne laissait pas entrevoir l’élection à la chambre haute du gendre de Jean-Luc Mélenchon malgré les conquêtes de Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Saint-Fons pour LFI. À gauche, les candidats estimaient qu’il ne ferait pas plus de deux cents voix. Bruno Bernard s’était même lancé dans la bataille sénatoriale estimant qu’un siège était gagnable en misant sur le peu d’appétence d’une partie du PS et des écologistes pour la candidature d’Hélène Geoffroy (PS) et sur le rejet de La France insoumise. L’ancien président écologiste de la Métropole de Lyon, pourtant aguerri aux combines politiques, n’a pas vu venir un retournement de situation. Une partie des grands électeurs socialistes ont vu un intérêt à l’élection de Gabriel Amard au Sénat alors même que le parti prend toujours plus de distance avec LFI. Frappé par le cumul des mandats, il a dû laisser son siège à l’Assemblée nationale à une socialiste, Melouka Hadj-Mimoune. Une autre manœuvre porte sur du plus long terme. “En empêchant Bruno Bernard d’être élu, Cédric Van Styvendael (maire PS de Villeurbanne) peut plus facilement se positionner comme le candidat naturel de la gauche pour les prochaines élections métropolitaines. Bruno Bernard apparaît désormais comme un diviseur et il est affaibli politiquement”, note un élu de son groupe qui n’avait pas vu venir ce coup de billard à plusieurs bandes

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