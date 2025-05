La CGT Cheminots de Lyon dénonce la procédure de dissolution de la Jeune garde

La CGT Cheminots de Lyon apporte son soutien au groupe antifasciste de la Jeune garde, menacé de dissolution.

Alors qu'un rassemblement se tiendra ce mardi à 18 h 30 à l'appels de plusieurs associations et partis politiques de gauche, la CGT Cheminots de la région de Lyon apporte à son tour son soutien au groupe antifasciste La Jeune garde dans un communiqué de presse.

Le groupe fondé à Lyon est menacé de dissolution par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau qui reproche notamment à la Jeune Garde des actes de violences, réalisés sur des militants d'extrême droite.

"Une basse manœuvre, un contre feu politique"

"Alors qu’aujourd’hui, l’extrême-droite est décomplexée et ses militants s’affichent dans les rues en manifestant librement, en commettant des agressions racistes, homophobes et particulièrement à Lyon. Le gouvernement en place pratique la politique de la complaisance vis- à-vis de ces organisations et la matraque vis-à-vis de ceux qui s’opposent aux thèses racistes et fascistes", écrivent les cheminots de la CGT.

Et de conclure : "Le Secteur CGT des Cheminots de la région de Lyon s’oppose à cette procédure de dissolution de La Jeune Garde qui est une basse manœuvre, un contre feu politique."

Fondée à Lyon en 2018 en réaction aux actions du groupe d'extrême droite Bastion social, la Jeune Garde est un collectif antifasciste revendiqué, né sous l’impulsion du député du Vaucluse, Raphaël Arnault. Connu pour ses actions visibles en manifestation et sa confrontation assumée avec l’extrême droite, le groupe s’est depuis structuré dans plusieurs autres villes.

Pour rappel, une procédure de dissolution a également été engagée récemment contre le groupe d’extrême droite Lyon Populaire, connu pour ses liens avec les sphères identitaires radicales violentes. Le gouvernement dit vouloir agir contre toutes les formes de violences et de radicalités politiques.

