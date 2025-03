Au musée des Beaux-Arts de Lyon, une nuit autour du baroque le 11 avril 

Le 11 avril, le musée des Beaux-Arts de Lyon organise une soirée autour de la musique et de la peinture baroque. Plusieurs bals et médiations seront également organisés.

Plongez dans le cérémonial des révérences obligées et l’art de parader à la cour de Louis XIV grâce au musée des Beaux-Arts le 11 avril. Le musée organise en effet une soirée autour du baroque, de la danse et de la musique italienne. La Compagnie Beaux-Champs et Bruno Benne, accompagnés de Patrick Cohen Akhénine, violoniste, et d’étudiants de la Délégation musique ancienne du CNSMD Lyon animeront la soirée et invitent les Lyonnais à déambuler dans des cortèges ornementés et des quadrilles à figures.

"Les danses et codes du bal baroque seront revus et augmentés de pratiques de danses plus actuelles comme le madison, l’occasion de partager le plaisir de danser tous ensemble sans complexe !", s’enthousiasme le musée des Beaux-Arts. Les bals se dérouleront à 18h45, 19h45 et 20h45.

Des médiations dans les salles de peintures italiennes seront également proposées à 18h45, 19h45 et 20h15, pour le Barocco Italiano, puis 19h20 et 20h30 pour le Grand Baroque. L’entrée est disponible sur réservation et pour le prix de 3 euros à 8 euros.

Plus d’informations sur le site du musée.