La Métropole de Lyon vote un budget de 4 millions d'euros pour l'hospitalité

La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

A l'occasion de sa commission permanente, la Métropole de Lyon a voté le 14 octobre 2024 un budget de 4 millions d'euros pour soutenir les politiques publiques de l'hospitalité et de la solidarité.

Une semaine après avoir inauguré 50 nouvelles places d'hébergement d'urgence à Villeurbanne et dans un contexte tendue sur la question de l'accueil des mères isolées avec enfant de moins de trois ans, la Métropole de Lyon a voté ce lundi 14 octobre un budget de 4 millions d'euros pour soutenir les politiques publiques de l'hospitalité et de la solidarité.

Lire aussi :

Au cours d'une commission permanente, la collectivité a décidé, à l'unanimité, ce budget qui permettra de financer notamment des associations locales et "des actions engagées dans l'hébergement des personnes en difficulté". Dans le détail, plus de 3,4 millions iront à des associations comme Le Mas, Foyer Notre Dame des Sans-abris ou encore Habitat et Humanisme Rhône. L'argent devrait permettre de "financer des sites d'hospitalité et d'accompagnement social pour les femmes isolées avec enfants et les jeunes en difficulté" explique la Métropole.

175 000 euros sont également alloués aux associations retenues dans le cadre des appels à projet Contrat Territorial d'Accueil et d'Intégration (CTAI). "Cette mesure renforcera l'accueil des primo-arrivants et des personnes sans domicile, en leur assurant un accompagnement social et des conditions de vie dignes" détaille la collectivité.

La Ville de Saint-Genis-Laval a également obtenu une subvention de plus de 100 000 euros pour la création de logements destinés aux femmes victimes de violences. Un projet qui devrait se faire en partenariat avec l'association Le Mas. "Ces logements garantiront un accompagnement social et psychologique aux femmes en situation de vulnérabilité" conclut la Métropole de Lyon.