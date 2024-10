La Ville de Villeurbanne détaille son projet de réaménagement de l'esplanade de l'Europe et de la Promenade Jean-Monnet.

L'esplanade de l'Europe et la promenade Jean-Monnet vont faire peau neuve à Villeurbanne. Dans un communiqué de presse, la Ville a détaille le projet de réaménagement concernant ces "espaces publics repensés pour répondre aux besoin des habitants".

Ces lieux situés dans le quartier du Tonkin vont ainsi bénéficier d'un large programme de réaménagement pour lequel la Ville engage un budget de 740 000 euros. Les premiers travaux ont débuté il y a quelques semaines et le chantier devrait se poursuivre jusqu'au printemps prochain.

Des travaux dès 2021

Depuis 2021 déjà, et suite à une concertation auprès des habitants et acteurs du quartier, la Ville avait engagé plusieurs phases de travaux d'aménagement en vue d'améliorer l'esplanade de l'Europe et ses abords. "Sécurisation provisoire de la voie piétonne qui était régulièrement parcourue par des conducteurs de scooters ; installation d’agrès sportifs à proximité de la fontaine des Géants ; rénovation de l’aire de jeux pour enfants avec nouveaux modules inclusifs ; aménagement d’une aire d’ébats pour les chiens" détaille la municipalité.

Les travaux qui ont débuté fin septembre vise à améliorer la voie piétonne Jean-Monnet en diminuant sa largeur et modifiant son tracé. "Les barrières délimitant la zone piétonne seront remplacées par des chicanes basses pour assurer l’accessibilité de toutes et tous. Et pour permettre aux habitants du quartier de profiter pleinement de cet espace public, les aires de jeux, de pique-nique et de sport seront mieux équipées" conclut la Ville.