La Métropole de Lyon veut développer les projets de sport et santé

La Métropole de Lyon lance un appel à projets autour du sport, de la santé et du handicap, du 20 février au 26 mars. L'occasion de mettre en avant les activités physiques et sportives dans le cadre du sport-santé.

Associer sport et santé, tel est le nouvel enjeu lancé par la Métropole de Lyon. La collectivité renouvelle pour la deuxième fois son appel d'offres autour du sport, de la santé et du handicap. Les candidats devront déposer leur projet entre le 20 février, date d'ouverture, et le 26 mars, date de clôture des dossiers.

"C'est à l'activité de s'adapter au pratiquant"

Dans le but de rapprocher le sport et la santé, la collectivité avait lancé un premier appel à projets l'an passé, où 44 associations étaient sorties du lot : sport dans un parcours de soin, sport pour les maladies chroniques, ou encore le sport pour les personnes exclues. Une politique que la Métropole veut reconduire : "C'est assez connu que le sport a des bienfaits pour l'aspect physique et mental, mais le sport a pris une autre orientation. C'est à l'activité de s'adapter au pratiquant et plus au pratiquant de s'adapter au sport", confie Florestan Groult, vice-président de la Métropole de Lyon, délégué à la politique sportive à Lyon Capitale.

410 000 euros de budget

Cette année, la Métropole veut donner la "pleine puissance" aux associations sportives qui pourront associer sport et santé en budgétant 410 000 euros, contre 250 000 euros lors de la précédente édition. Le budget sera réparti en deux dispositifs distincts : 110 000 euros pour le nouvel onglet "adapte ton sport", ouvert aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes adultes en situation de handicap.

300 000 euros seront investis pour "activ'ton sport", ouvert aux comités, clubs sportifs du territoire et associations œuvrant dans le champ du médico-social. Pour que la collectivité retienne le projet, il doit s'adresser à tous les publics, sans limite d'âge, et disposer obligatoirement d'un accompagnement.

Les activités physiques et mentales comme le rugby, les échecs, l'escrime, le basket ou autres sont les bienvenus pour postuler. En fonction du projet et des candidats retenus, la collectivité étudiera la somme qui sera allouée.

Même si les regards sont tournés vers les deux événements sportifs d'envergure internationale, la coupe du monde de Rugby 2023 et les Jeux olympiques de Paris en 2024, la Métropole ne compte pas privilégier ces sports. "On sera plus dans une logique de mettre en avant tous les projets qu'on reçoit, sans faire de sélection en fonction de ces deux événements", explique l'élu.