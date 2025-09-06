Actualité
Météo : un léger voile dans le ciel de Lyon ce samedi mais des températures estivales attendues

  • par Clémence Margall

    • Le soleil brillera ce samedi 6 septembre dans le ciel de Lyon, bien qu’un léger voile ternira légèrement son éclat au cours de la journée. 27 degrés sont attendus.

    Le week-end commence sous le soleil ce samedi 6 septembre. Ce dernier est, en effet, déjà bien présent dans le ciel, malgré des températures qui restent fraîches avec 12 degrés. Le léger voile déjà visible ce matin persistera également dans l’après-midi.

    Peu de changement est attendu dans le ciel pour ce premier week-end de septembre tandis que les températures grimpent et seront estivales avec 27 degrés au meilleur de la journée.

