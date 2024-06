Escapades : échappée belle entre Bièvre et Rhône

Aux confins du sillon rhodanien, du Bas-Dauphiné et de l’Ardèche vivaraise, le territoire entre Bièvre et Rhône, à moins d’une heure en train ou en voiture de Lyon, se prête à d’agréables excursions en pleine nature. Il révèle aussi nombre de châteaux, dont le passé croise les pages de l’histoire de France.

Escapade à vélo le long du Rhône

Passé Vienne et Les Roches-de-Condrieu, avec son port de plaisance et sa base de loisirs, l’emblématique ViaRhôna, itinéraire vélo qui relie le Léman à la Méditerranée, poursuit sa route jusqu’à Sablons (étape 11). Vous traverserez l’île de la Platière, qui, entre lônes et Vieux-Rhône, offre un milieu préservé. Ici alternent forêt alluviale, bancs de graviers et prairies à orchidées. Prenez le temps d’observer la nature. Le lieu concentre la moitié des espèces de libellules de France et plus de 800 variétés de fleurs ! Grâce à plusieurs circuits variant de 2 à 8 kilomètres, l’île s’explore facilement à pied mais aussi fort bien à vélo. Au cœur de la nature, dans l’espace naturel sensible du méandre des Oves, prévoyez le pique-nique. Et ouvrez les yeux, les castors se cachent mais ne sont pas loin.

Animation nature sur l’île de la Platière © Renaud Vezin

La vie de château, entre fleuve et plaine

Anciennes forteresses, châteaux de style Renaissance, jardins remarquables… entre Bièvre et Rhône, vous découvrirez de nombreux châteaux notables dont plusieurs sont classés monuments historiques. Du château de Barbarin à celui de Bresson, en passant par le château de Montseveroux ou la maison Saint-Prix, naviguez entre les époques ! Les châteaux de Roussillon vous feront, quant à eux, remonter une page d’histoire de France et celle d’une grande famille lyonnaise.

Le château de Roussillon © Renaud Vezin

Le château de Roussillon

C’est le seul château de style Renaissance italienne en Isère. Situé à proximité du bourg médiéval, il a été construit entre 1548 et 1562 par Jean Vallet (auteur du portail Renaissance de l’église Saint-Nizier, à Lyon), sur les plans de Sebastiano Serlio (à qui l’on attribue aussi la maison du Crible, qui abrite la célèbre tour rose, dans le Vieux-Lyon). Inspirée des palais italiens, son architecture présente un décor sobre, aux lignes régulières. Observez les exceptionnelles arcades dites “à bossage vermiculé”. La pierre a été travaillée en petites arabesques, comme si elle avait été sculptée par les vers. Le château était la propriété de François de Tournon, cardinal et ministre de François Ier. En pleines guerres de Religion, le château accueillera en 1564 le roi Charles IX et sa mère Catherine de Médicis qui y font étape pour un mois. La cour extérieure du château est accessible au public.

Les décors à bossage vermiculé

Insolite : Roussillon, une place particulière dans l’histoire de notre calendrier

Le 9 août 1564, dans la salle de l’Édit, au second étage du château, le jeune roi Charles IX signe l’Édit de Roussillon qui stipule que “l’année commence dorénavant et soit comptée du premier jour de ce moys de janvier”. Auparavant, le début de l’année variait selon les provinces et les pays. Ainsi, à Lyon, l’année commençait le 25 décembre, à Reims, le 25 mars pour la fête de l’Annonciation ou encore le jour de Pâques à Paris.

Le parc du château d’Anjou © Renaud Vezin

Le château d’Anjou

Propriété du cardinal François de Tournon au XVIe siècle, c’est à la fin du XVIIIe siècle que le château d’Anjou prend véritablement ses lettres de noblesse et ne cesse de s’embellir sous l’impulsion de la famille Jourdan. Deux générations plus tard, en 1863, Clément-Marc Jourdan épouse Alice Aynard, fille d’un riche banquier lyonnais. Le couple fait appel aux architectes paysagistes Henri et Achille Duchêne et transforme la vaste demeure, la dotant d’une salle de bal, d’un théâtre extérieur et de grands jardins. La haute société mais aussi de nombreux artistes, comme Sarah Bernhardt en 1887, y sont reçus. Aujourd’hui, propriété des Marquis de Biliotti, le château est ouvert à la visite.

Visites guidées tous les dimanches à 14 h et 16 h d’avril à octobre (7 €), du lundi au vendredi sur réservation : chateaudanjou.com

Le GR 422 © Renaud Vezin

Une randonnée royale

Partez sur les pas de Charles IX et Catherine de Médicis en parcourant le GR 422 de Lyon à Valence. Cet itinéraire à caractère historique suit le chemin emprunté par le roi et sa mère en 1564. Long de 250 kilomètres, il traverse ici les contrées du Dauphiné et les communes de Roussillon, Vernioz et Bellegarde-Poussieu. Il faut imaginer tout un aréopage comptant la Cour, le corps d’État, le clergé, la logistique… jusqu’à 10 000 personnes pouvaient les suivre !

La poterie des Chals © Renaud Vezin

Une terre de potiers

Entre Vienne et Valence, la charmante petite ville de Roussillon a hérité son nom de l’argile couleur rouge, laissée en legs par le fleuve Rhône. Cette argile de qualité a favorisé, dès la période gallo-romaine, l’installation de nombreux potiers. Roussillon a compté jusqu’à soixante potiers et sept tuiliers ! Labellisée entreprise du patrimoine vivant, l’emblématique poterie des Chals, fondée en 1843, actuellement fermée car en pleine restauration, devrait prochainement rouvrir ses portes avec de nombreux événements thématiques. En attendant, des ateliers comme Merci Papi, à Pommier-de-Beaurepaire, ou Au grès des galets, à Jarcieu, perpétuent cette tradition.

poteriedeschals.fr

Clémence Sylvant, artiste céramiste à Sonnay

Le saviez-vous ?

Sur les quais de Sablons se niche la plus ancienne résidence d’artistes en activité, créée par le couple d’artistes et mécènes Albert Gleizes et Juliette Roche en 1927. Dénommée Moly-Sabata, elle accueille aujourd’hui encore plusieurs artistes pour des résidences de création.

© Renaud Vezin

Une déambulation théâtralisée par la compagnie Thespis refait vivre l’épopée Moly-Sabata dimanche 16 juin à 15 h et 17 h (1 h 30 / 6 €).

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 04 74 86 72 07

Plus d’informations : moly-sabata.com/

Pratique

Où loger ?

• Château de Barbarin, chambres d’hôtes dans une maison forte du XIVe, réaménagée en château de plaisance au XVIIIe, à Revel-Tourdan

chateau-de-barbarin.fr

• Le Charles IX, chambres dans un duplex moderne avec grand jardin, à Roussillon

lecharlesix.wixsite.com/bienvenuechezvous

Où se restaurer ?

• Le Cellier, cuisine copieuse et de qualité, à Montseveroux

• Le Pix’L, cuisine raffinée de produits locaux, à Moissieu-sur-Dolon

Événements

• Du 16 au 21 juillet : Les Nuits de Montseveroux, festival d’arts, danses et musiques du monde, au château de Montseveroux

• Le 25 août : Fête des battages, site de Saint-Alban-de-Varèze, Vernioz

Comment s’y rendre ?

• En train, TER direct Lyon-Sablons, par Le Péage-de-Roussillon, 1 heure

• En voiture, Lyon-Sablons, comptez 50 minutes

Plus d’informations : tourisme.entre-bievreetrhone.fr