La Métropole de Lyon lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour mieux se partager l'espace public

Dans le cadre de son plan d’actions pour répondre à la "crise des mobilités", la Métropole de Lyon lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour mieux partager l’espace public intitulée "Tous mobiles, tous responsables".

À l’occasion de la rentrée, et dans la continuité de son plan d’actions pour répondre à la "crise des mobilités", la Métropole de Lyon a dévoilé ce lundi 21 septembre sa nouvelle de campagne de sensibilisation pour mieux partager l’espace public, intitulée "Tous mobiles, tous responsables." Cette dernière s’adresse à tous, piétons, cyclistes, automobilistes ou usagers des transports en commun.

Sur ces visuels, très colorés et volontairement "décalés", un panneau de signalisation stop est transformé en sucette, un sens-interdit devient une enseigne lumineuse et une piste cyclable une piste de danse. "La campagne détourne avec humour les codes de la sécurité routière pour mieux rappeler leur fonction essentielle", justifie la Métropole de Lyon dans son communiqué. Toutes les affiches partagent la même accroche : "Ce n’est pas pour faire joli. C’est pour sauver des vies."

La nouvelle campagne de sensibilisation de la Métropole de Lyon.

Avec cette nouvelle campagne, la Métropole de Lyon espère sensibiliser l’ensemble des usagers pour garantir leur sécurité, mais aussi celle des personnes vulnérables, dans l’espace public. Elle sera par ailleurs visible sur l’ensemble du territoire urbain, à travers différents supports, comme l’affichage urbain, la presse, les réseaux sociaux ou encore dans le magazine métropolitain. La collectivité précise enfin que des déclinaisons pédagogiques supplémentaires sont également à l’étude et pourraient prendre la forme d’une exposition autour de la signalétique et des règles de sécurité.

Lire aussi : Métropole de Lyon : les nouvelles annonces de Véronique Sarselli pour plus de sécurité dans les transports en commun

L’assistance des Vélo’v électriques coupée dans les zones piétonnes

Les usagers du service Vélo’v l’ont probablement déjà remarqué, mais la Métropole de Lyon confirme que l’assistance des Vélo’v électriques est coupée dans certaines zones piétonnes depuis le 1er septembre. Cela concerne plusieurs zones de rencontre de la Presqu’Île, le Vieux-Lyon, la rue Mercière (2e arr.), certaines zones du parc de la Tête d’Or (6e arr.), la partie basse des quais de Saône, le passage Moncey (3e arr.) et le quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne.

Concrètement, lorsqu’un usager entre dans une zone piétonne, l’assistance le détecte et se coupe automatiquement après un signal sonore et lumineux sur le guidon. Le vélo reste toutefois utilisable en mode mécanique. Une fois sortie de la zone, l’assistance électrique se réactive.

Lire aussi :