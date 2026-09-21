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Place Bellecour

Lyon : les Fêtes Consulaires mettent les contes et légendes du monde à l’honneur

  • par LR

    • Les Fêtes Consulaires reviennent les 26 et 27 septembre sur la place Bellecour. Pour cette nouvelle édition, plus de 40 pays feront découvrir leurs cultures et leurs traditions autour du thème des « Contes et Légendes du monde ».

    Pendant deux jours, la place Bellecour se transformera en village international à l’occasion des Fêtes Consulaires. Organisé depuis plus de vingt ans par la Ville de Lyon avec les consulats, l’événement doit permettre au public de découvrir les cultures et traditions de nombreux pays.

    Pour cette édition 2026, le thème choisi est celui des « Contes et Légendes du monde ». Contes populaires, personnages mythiques, créatures fantastiques et récits transmis de génération en génération seront au cœur de la programmation.

    Les visiteurs pourront participer à des ateliers créatifs, assister à des contes, des lectures musicales ou des spectacles de théâtre, mais aussi découvrir des expositions et des jeux. Un passeport distribué gratuitement sur le stand de la Ville permettra de parcourir les différents stands et de faire tamponner son passage auprès des pays représentés.

    Au total, 46 pays sont annoncés cette année, dont l’Allemagne, la Chine, le Japon, le Mexique, le Maroc, la Turquie, l’Ukraine ou encore le Vietnam. L’événement avait attiré plus de 30 000 visiteurs lors des précédentes éditions.

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