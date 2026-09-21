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Frelon. ©Pixnio

Près de Lyon : un vingtaine de personnes attaquées par des frelons lors d’une course

  • Par Corentin Lucas

    • Plusieurs participants d’un événement sportif ont été piqués par des frelons ce dimanche 20 septembre à Saint-Marcel-Bel-Accueil (Isère), au sud-est de Lyon.

    Dimanche 20 septembre, plusieurs coureurs et marcheurs participaient à "La Belle Accueil", une manifestation sportive proposant des trails et des randonnées à Saint-Marcel-Bel-Accueil (Isère), à quelques minutes au sud-est de Lyon. Problème, plusieurs d’entre eux ont été piqués par des frelons comme le rapporte Le Dauphiné Libéré.

    L’attaque est survenue vers 10h du matin. Rapidement alertés, 25 sapeurs-pompiers et plusieurs véhicules en renfort se sont dépêchés sur place pour venir en aide aux victimes. Au total, 24 personnes ont été prises en charge en urgence relative. Après avoir reçu les soins nécessaires, elles ont pu regagner leur domicile.

    Un homme de 38 ans, plus gravement touché, a quant à lui été évacué en urgence absolue vers l’hôpital de Bourgoin-Jallieu. À noter que des faits similaires se sont produits dans une commune près de Limoges, en Haute-Vienne. Une quarantaine de cyclistes ont été attaqués par des frelons lors d’une randonnée dans un bois. Quatre d’entre eux ont dû être hospitalisés au CHU.

    Que faire en cas d’attaque ou de piqûre ?
    En cas d’attaque de frelons, il est recommandé de s’éloigner immédiatement de la zone, sans courir, de rester calme, de protéger son visage et sa nuque avec ses mains ou un vêtement.
    Après une piqûre, la zone doit être nettoyée à l’eau et au savon. Il faut ensuite appliquer du froid. En cas de piqûre à la main, il est conseillé de retirer rapidement ses bagues en prévision d’un éventuel gonflement. Si vous avez des difficultés à respirer ou à avaler, un gonflement du visage ou de la gorge, un malaise ou des vertiges, appelez immédiatement le 15 ou le 112.

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