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L’hôtel de Ville de Valence, dans la Drôme.

Drôme : le festival De lignes en Scène revient dans les bibliothèques

  • par La Rédaction

    • Depuis le 18 septembre et jusqu’au 13 décembre, le festival De lignes en Scène propose dix spectacles gratuits dans 35 bibliothèques de la Drôme. Cette 15e édition met notamment les femmes à l’honneur.

    La culture s’installe dans les bibliothèques drômoises. Depuis le 18 septembre, le festival De lignes en Scène propose une programmation mêlant théâtre, musique, danse, lecture et conte dans 35 établissements du département. Les spectacles sont accessibles gratuitement jusqu’au 13 décembre.

    Pour cette 15e édition, la programmation fait notamment écho à "2026, année Sévigné", avec plusieurs créations consacrées à des figures féminines ou à la place des femmes dans la société. Parmi les spectacles proposés figurent Babel, Elle s’appelle Rose et N’éteins pas la lumière, ainsi que Frou-Frou, Les Silencieuses ou Pleure pas bonhomme.

    L’événement est porté par le Département de la Drôme, qui consacre cette année 50 000 euros à cette opération lancée en 2012. Le festival vise notamment à proposer une offre culturelle au plus près des habitants, dans les villes comme dans les villages.

    De lignes en Scène s’inscrit dans la politique de lecture publique menée par le Département, qui accompagne également les bibliothèques avec du prêt de documents, des formations et un soutien aux initiatives locales.

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