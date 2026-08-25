Gilles Gascon, vice-président délégué aux mobilités, Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, et Jérémie Bréaud, vice-président délégué à la sécurité globale, ont présenté plusieurs mesures pour lutter contre les violences dans les transports en commun (Clémence Margall)

Après la mort d'un octogénaire, victime d'un vol à l'arraché survenu dans le métro le 20 août, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a dévoilé ce mardi ses nouvelles mesures pour lutter contre les agressions dans les transports en commun du territoire.

Véronique Sarselli fait sa rentrée avec de nouvelles annonces. Mais c’est sûrement dans d’autres circonstances que la présidente de la Métropole de Lyon aurait souhaité présenter ses mesures pour sécuriser les transports en commun de l’agglomération. Car la mort d’un octogénaire après un vol à l’arraché survenu le 20 août dernier à la station de métro Sans-Souci, puis les mots du maire de Lyon, Grégory Doucet, appelant la Métropole à prendre "toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité sur le réseau", ont poussé la collectivité à agir rapidement.

C’est donc devant cette même station de la ligne de métro D que Véronique Sarselli s’est rendue ce mardi matin, aux côtés de ses vice-présidents, Jérémie Bréaud, délégué à la sécurité globale, et Gilles Gascon, délégué aux mobilités, pour détailler les quatre mesures prioritaires des prochaines semaines. "Ce qui est très inquiétant, c’est l’augmentation des violences sexistes et sexuelles qui touchent les femmes, et la violence beaucoup plus importante dans les agressions", a-t-elle ainsi déploré, adressant dans le même temps une pensée à la famille de la victime de 82 ans. Avec environ 7 000 atteintes aux biens et aux personnes recensées en 2025, selon la collectivité, et une hausse de 220 % des vols avec violence entre 2024 et 2025, "il faut agir, non pas avec des mesurettes, mais avec un choc de la sécurité et un changement de logiciel", a ajouté Jérémie Bréaud.

Un objectif de 200 agents pour la brigade métropolitaine des transports

Le vice-président à la sécurité globale a notamment donné plus d’informations concernant la brigade métropolitaine des transports promise durant la campagne. "Concrètement, à mi-mandat, elle sera de 120 agents, avec un objectif de 200 en fin de mandat. Nous la souhaitons armée, mais pour cela, il faut légiférer, comme cela se fait en Île-de-France", a-t-il expliqué. Un courrier en ce sens sera envoyé dans les prochains jours aux ministres de l’Intérieur, Laurent Nuñez, et des Transports, Philippe Tabarot. Les premiers recrutements interviendront, eux, dès le mois de janvier. "Sans attendre", un renfort de la police nationale et de la gendarmerie vient désormais aider les agents déjà présents sur le terrain. Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun, entend également renforcer son partenariat avec les communes du territoire afin que ces dernières puissent mettre à disposition leur police municipale dans ce réseau. "L’idée est de renforcer la présence humaine qui est capable de prévenir et de rassurer parce que nous en avons grandement besoin", a complété Véronique Sarselli.

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Avec 12 500 caméras de vidéoprotection déployées sur l'ensemble du réseau, "nous avons un dispositif technologique qui nous permet d’arrêter les malfrats, mais nous ne voulons pas simplement les arrêter, nous voulons qu’il n’y est plus d’acte. La meilleure des préventions est la peur de la répression", a prévenu Jérémie Bréaud. Et d’ajouter à l’encontre du maire de Lyon : "Nous avons été blessés par les déclarations de Grégory Doucet, alors que nous sommes encore dans une période de recueillement (…). Quand on voit le bilan catastrophique qu’il a eu lors de son premier mandat, le mieux est de se taire. Nous lui tendons la main et nous allons l’accompagner avec les mesures que nous proposons."

Gratuité des TCL pour les forces de l'ordre

La Métropole de Lyon souhaite par ailleurs instaurer la gratuité des transports en commun lyonnais (TCL) pour les forces de l’ordre. "Nous sommes en train de la travailler et de l’évaluer, mais cela me semble essentiel puisque lorsque l’on fait partie des forces de sécurité, on ne s’arrête pas, et nous devons les accompagner", a enfin déclaré Véronique Sarselli. Quant au calendrier, les premières délibérations arriveront "dès octobre", puis "très rapidement" au conseil du Sytral, a promis la présidente.

La présidente de la Métropole de Lyon, @V_Sarselli, a présenté ce mardi quatre mesures pour sécuriser les transports en commun lyonnais.



Parmi elles, la présidente souhaite instaurer la gratuité des TCL pour les forces de l’ordre. « Cela me semble essentiel », juge-t-elle. pic.twitter.com/5NToYbGNvr — Lyon Capitale (@lyoncap) August 25, 2026

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