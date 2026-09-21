Le métro A est totalement à l’arrêt ce lundi 21 septembre à la station Foch après un accident voyageur. (@ET)

Le trafic du métro lyonnais est fortement impacté ce lundi 21 septembre après la chute d'une personne sur les rails entre la station Hôtel de Ville et la station Foch. Une soixantaine de pompiers sont mobilisés.

Grosse pagaille dans le métro lyonnais ce lundi à la mi-journée. Depuis environ midi, les lignes A et B du métro lyonnais sont impactés après un accident voyageur. Selon nos informations une personne serait tombée sur les voies entre les stations Hôtel de Ville et Foch. A 13h, la victime était toujours coincée sur les voies.

Une soixantaine de pompiers sont actuellement mobilisés à Lyon sur l'accident.

Si la ligne B du métro est que partiellement touché et circule normalement de Saint-Genis-Laval à Part-Dieu, la ligne A est, elle, totalement à l'arrêt. Des bus relais sont mis en place entre Charpennes Charles Hernu et Vaulx-en-Velin La Soie. La reprise de la circulation est pour l'heure estimée à 17h.