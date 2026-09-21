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Marche du 8 mars 2026 à Lyon (@Clémence Margall)
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Une marche pour le climat, le vivant, la paix et la justice sociale organisée à Lyon le 26 septembre

  • Par Corentin Lucas

    • Une marche pour le climat, le vivant, la paix et la justice sociale est prévue pour le samedi 26 septembre à Lyon. Le cortège partira depuis la place Jean Macé.

    Samedi 26 septembre prochain, une marche partira de la place Jean Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon, en faveur de la justice climatique et sociale, de la protection du vivant et de la paix. L’initiative est portée par une inter-organisation qui appelle "toutes celles et ceux qui partagent ces luttes" à rejoindre le cortège.

    Avant le départ, un professeur des écoles, un locataire vivant dans une bouilloire thermique, un agriculteur et un scientifique prendront la parole pour témoigner des conséquences du changement climatique sur leur quotidien.

    "Notre société est impréparée"

    L’inter-organisation estime que l’été 2026, marqué par plusieurs épisodes de fortes chaleurs, des sécheresses et des incendies, illustre l’urgence climatique. Elle demande aux pouvoirs publics de prendre "leurs responsabilités" et d’engager des mesures concrètes. "Notre société est impréparée aux conséquences du réchauffement climatique", dénoncent les organisateurs. Ils rappellent également que la justice a reconnu en 2021 la responsabilité de l’État dans l’insuffisance de son action climatique.

    À Lyon et dans ses alentours, l’inter-organisation pointe les îlots de chaleur, les épisodes de pollution ou encore les logements qualifiés de "bouilloires thermiques". "Face à ce constat, nous enjoignons les pouvoirs publics à réaliser les aménagements nécessaires pour que notre ville et notre région restent vivables pendant les périodes de fortes chaleurs".

    Le rendez-vous est fixé ce samedi 26 septembre à 14h, place Jean Macé.

    Lire aussi : Des Chartreux à Favre-Chazière : L’arrivée de 130 jeunes fait réagir les habitants

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