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Pont de Condrieu
Crédit : département du Rhône

Rhône : les travaux du pont de Condrieu franchissent une nouvelle étape clé

  • par LR

    • Les travaux de déviation de la canalisation de propylène ont été réalisés avec succès le 16 septembre sur le pont de Condrieu. L’acheminement du propylène a repris, quant à lui, vendredi.

    Les opérations se poursuivent sur le pont de Condrieu. L’ouvrage, qui relie les départements du Rhône et de l’Isère, est fermé à la circulation automobile depuis maintenant plus d’un an après des défaillances de câbles, mais devrait rouvrir d’ici à l’été 2027.

    La semaine passée, les équipes se sont attaquées aux travaux de déviation de la canalisation de propylène, située dans le tablier du pont. Sa mise hors service a été effectuée le 14 septembre, tandis que sa déviation a été réalisée le 16 septembre. L’acheminement du propylène dans la canalisation a, quant à lui, pu reprendre vendredi dernier. Gérée par Transguil Propylène, la canalisation achemine du propylène utilisé comme matière première vers plusieurs entreprises de la vallée de la chimie, au sud de Lyon. L’interruption a été "sans incidence" sur la continuité industrielle, précise le Département du Rhône dans un communiqué.

    Le projet de sécurisation du pont se poursuit donc sur la base de la solution d’haubanage en complément des palées, présentée lors de la réunion publique du 1er juillet dernier. La fabrication des haubans ainsi que les premières commandes ont été lancées. La reprise des travaux est prévue cet automne.

    Lire aussi : Près de Lyon : le pont de Condrieu devrait rouvrir aux automobilistes en 2027

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