Beaujolais nouveaux : le millésime 2026 sera lancé le 19 novembre prochain

Le lancement du millésime 2026 aura lieu le 19 novembre. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP)

Le troisième jeudi de novembre sera, cette année encore, synonyme de Beaujolais Nouveaux. Le millésime 2026 sera lancé le jeudi 19 novembre.

Les Beaujolais nouveaux arriveront officiellement le jeudi 19 novembre prochain. La tradition selon laquelle le lancement doit être effectué le troisième jeudi de novembre perdure. Dans le Beaujolais, à Lyon, en France, mais aussi dans de nombreux pays, cette date donnera lieu à des dégustations et des animations. Les Beaujolais nouveaux seront proposés en vin rouge et en rosé, accompagnés des appellations Beaujolais et Beaujolais Villages.

Dans le Beaujolais, on va faire la fête

Plusieurs rendez-vous festifs sont déjà annoncés dans le Beaujolais pour cette 75e année. Les Sarmentelles de Beaujeu, le Marathon international du Beaujolais, la Fête des Saveurs à Gleizé ou encore la Fête du Beaujolais Gourmand à Tarare feront partie des temps forts. Les domaines viticoles ouvriront également leurs portes au public. "L’arrivée des Beaujolais nouveaux est devenue un rendez-vous renouvelé et réinventé d’année en année", explique Inter Beaujolais.

En 2025, 104 000 hectolitres de Beaujolais et Beaujolais Villages Nouveaux avaient été commercialisés selon les données d’Inter Beaujolais, soit environ 13,8 millions de bouteilles et 21% des volumes commercialisés par le vignoble. Ce dernier compte douze appellations, dont les dix crus du Beaujolais, auxquels s’ajoutent les AOC Beaujolais et Beaujolais Villages.

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