Plus de 1 100 jeunes du diocèse de Lyon attendus au Stade de France pour la venue du pape Léon XIV

À l’occasion de la visite du pape Léon XIV en France, 1 100 jeunes du diocèse de Lyon feront le déplacement au Stade de France pour participer à la veillée de prière organisée ce vendredi 25 septembre.

Ils seront 1 100 jeunes venus du diocèse de Lyon à prendre la direction du Stade de France. Vendredi 25 septembre, le pape Léon XIV y rencontrera plusieurs milliers de jeunes de 17 à 35 ans lors d’une veillée de prière à Saint-Denis, au premier jour de son voyage en France. Le diocèse de Lyon prévoit leur acheminement avec une quinzaine de bus et un TGV.

"Les inscriptions, en particulier au Stade de France, se sont faites assez rapidement. Ça montre qu’il y a une attente", souligne Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon. "Je crois d’ailleurs qu’il y a une attente d’une parole de sagesse chez les jeunes, comme chez les adultes, surtout par rapport au contexte actuel", ajoute-t-il.

"Une quête de sens dans un monde qui va trop vite"

La visite de Léon XIV en France se déroulera du 25 au 28 septembre. Après son arrivée à Paris, le pape se rendra à l’Élysée et à l’Unesco avant de présider les vêpres à Notre-Dame. Il rejoindra ensuite le Stade de France pour une veillée avec les jeunes. Le lendemain, une messe est prévue place de la Concorde et sur les Champs-Élysées, avant son départ pour Lourdes. Le voyage se terminera à Metz le 28 septembre.

Pour Olivier de Germay, le déplacement intervient dans un contexte particulier. "Depuis 5 ans, on assiste à une forme de réveil spirituel en France, surtout chez les jeunes. Les baptêmes ont largement augmenté ces dernières années. Il y a une quête de sens dans un monde qui va trop vite, où les inégalités augmentent et où la course à la consommation détruit la planète." Un constat que rejoint le père Louis Menvielle, chapelain du sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière, qui évoquait en août auprès de Lyon Capitale un "regain unique de la foi chrétienne" à Lyon et en France.

6 000 Lyonnais inscrits pour la messe

La mobilisation lyonnaise ne se limitera pas au Stade de France. 6 000 personnes du diocèse de Lyon sont également inscrites pour participer à la messe célébrée sur les Champs-Élysées, selon les chiffres de Mgr Olivier de Germay. "Nous sommes heureux de voir cet enthousiasme qui se manifeste autour de sa venue. Ce n'est pas tous les jours qu'un pape se rend en France pour une visite officielle", a conclu l’archevêque de Lyon lors d’une conférence de presse organisée en amont du vœu des Échevins.

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