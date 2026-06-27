Actualité
Le radar pédagogique montée du Chemin Neuf à Lyon. (@Vincent Guiraud)

Comment JCDecaux sait-il que les Vélo'v sont Ok ou HS ?

  • par Guillaume Lamy

    • ALyon, la montée du Chemin-Neuf, la pente est sans pitié. Après deux accidents graves, le doute s’installe : les freins des Vélo’v sont-ils à la hauteur ?

    Montée du Chemin-Neuf (5e arrondissement), le 26 avril. Une cycliste de 14 ans est propulsée tête la première dans un mur en bas de la descente. Coma artificiel. Le 15 mai, deux ados à deux sur une trottinette en libre-service au même endroit. La conductrice de 17 ans ne serait pas parvenue à freiner à temps.

    La question s’est imposée d’elle-même : les vélos en libre-service sont-ils sûrs ? La réponse n’est pas simple. La montée du Chemin-Neuf affiche 7 % de pente en moyenne avec des passages à 13-14 %. Depuis sa fermeture aux voitures, à l’été 2025, la fréquentation a explosé : +77 %, plus de 2 000 deux-roues par jour. Certains y descendent à 40 km/h. Sous pression, la Ville a enfin pris la mesure et la police municipale verbalise, via des opérations de contrôle de vitesse (limite à 30 km/h).

    Mais un détail technique agite le débat : les freins à disque des Vélo’v seraient sujets à des surchauffes. Les vélos électriques vont plus vite, font plus de kilomètres et les freins sont davantage sollicités et n’ont pas le temps de refroidir entre deux utilisateurs, expliquait, en fin d’année dernière, à nos confrères du Figaro, JCDecaux, l’opérateur du service. Sur une pente à 14 %, la marge devient mince. JCDecaux assurait que la surchauffe ne compromettait pas le freinage. Peut-être. Mais la question reste posée.

    Côté maintenance, le dispositif existe et il est réel. JCDecaux l’a expliqué à Lyon Capitale. Premier pilier : des techniciens à vélo-remorque contrôlent chaque engin deux fois par semaine, pour les “petites réparations, avec une vigilance particulière sur les éléments de sécurité”. Deuxième pilier : quatre révisions complètes en atelier par an sont également programmées. Quant aux Vélo’v électriques, ils sont dotés d’une électronique embarquée : “Un traitement des données par intelligence artificielle permet de diagnostiquer à distance les éventuels dysfonctionnements afin d’effectuer les interventions nécessaires au plus vite.”

    Troisième et dernier pilier, via l’application, les utilisateurs peuvent noter leur vélo en fin de trajet : plusieurs signalements successifs sur un problème de sécurité et le vélo est automatiquement bloqué sans intervention humaine. Le système est sérieux. Mais il est conçu pour des conditions normales. On peut se demander si la montée du Chemin-Neuf en est une.

    Lire aussi : Chemin Neuf à Lyon : la Ville intensifie les contrôles mais craint toujours une possible réouverture

    à lire également
    Véronique Sarselli et Grégory Doucet
    Là où on ne les attendait pas : Doucet et Sarselli s'opposent sur les JO

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Comment JCDecaux sait-il que les Vélo'v sont Ok ou HS ? 13:30
    Véronique Sarselli et Grégory Doucet
    Là où on ne les attendait pas : Doucet et Sarselli s'opposent sur les JO 12:29
    Un village sicilien, deux familles, 25 restaurants à Lyon 12:15
    Le 17 décembre 1600, Henri IV et Marie de Médicis célèbrent leur union à la Cathédrale Saint Jean-Baptiste de Lyon.
    Article payant Ce que Lyon doit à l’Italie 12:00
    Annibale Fracasso di Torrepaduli, secrétaire général de la chambre de commerce italienne de Lyon pour la France
    Article payant "En Italie, manger est une manière de voyager à travers les territoires, les traditions et les savoir-faire" 11:45
    d'heure en heure
    Article payant Le business des franchises de restaurants italiens à Lyon 11:30
    Lyon à l'heure de la dolce vita : le guide des meilleures adresses italiennes 11:15
    Chantal Haller, meilleur ouvrier de France mosaïste d'art à lyon
    Article payant Chantal Haller, mosaïste d’art ou l'éloge de la lenteur 11:00
    S’il ne fallait retenir qu’un seul chiffre à Lyon : 17 517 10:15
    Le site de Lyon-Bron compte une soixantaine de personnes, dont douze chefs prévisionnistes et une vingtaine de météorologistes MétéoFrance@WilliamPham-5
    Article payant Météo-France : dans les coulisses de la fabrique des prévisions 09:30
    Lyon : ils ont osé le dire ! 08:45
    La propriété de la Sablière, à Caluire
    L'image du mois à Lyon 08:00
    Rillieux : la police est appelée pour des cris, elle découvre une femme inconsciente et plusieurs kilos de drogues 26/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut