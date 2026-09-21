Haute-Savoie : un bon début d'année pour Miliboo

Le groupe d'ameublement et de décoration en ligne basé à Chavanond enregistre une progression de 19% de son chiffre d'affaires.

Le groupe haut-savoyard Miliboo a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 19,1% sur le second trimestre de son exercice 2026-2027. Il se porte à 11,65 millions d’euros. Le spécialiste de l’ameublement et de la décoration en ligne avait déjà connu une année record en 2025-2026 avec 44,1 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cette progression repose d’abord sur une hausse des volumes de vente d’environ 25%. Miliboo explique cette performance par une meilleure disponibilité de ses produits, notamment de ses meilleures ventes. La fréquentation de leur site internet a aussi atteint des niveaux record, se félicite le groupe coté en Bourse depuis 2015 et dont le siège social est situé à Chavanod.

84% du chiffre d'affaires réalisé en France

La France demeure très largement le premier marché de Miliboo. Le marché hexagonal représente 84% du chiffre d’affaires du premier trimestre. Une proportion qui reste stable. Sur l’exercice précédent, le marché français avait généré 36,6 millions d’euros, soit près de 83% de l’activité annuelle. L’Allemagne et la Belgique s’installent, devant l’Espagne et l’Italie, comme les premiers marchés à l’export. Initialement pensée comme une enseigne numérique, Miliboo a ensuite ajouté des boutiques physiques à son modèle, notamment à Lyon, Annecy et Paris.