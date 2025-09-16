Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon en mission à Madagascar pour renforcer ses coopérations

  • par La Rédaction

    • Du 16 au 28 septembre, une délégation de la Métropole de Lyon est en mission à Madagascar avec pour objectif d'approfondir la coopération engagée depuis vingt ans avec la région Haute Matsiatra.

    Jusqu'au 28 septembre, une délégation de la Métropole de Lyon sera à Madagascar. Conduite par deux vice-présidentes, Isabelle Petiot et Hélène Duvivier, la délégation lyonnaise inaugure une nouvelle étape de partenariat avec le lancement du programme Eaurizon 2028, doté de 2,7 M€ sur trois ans.

    Celui-ci vise à améliorer l’accès à l’eau et à l’hygiène, renforcer la résilience climatique et appuyer la gouvernance locale. Aux côtés de la Métropole, plusieurs partenaires français sont mobilisés, dont l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et Eau du Grand Lyon.

    La mission prévoit aussi la création d’un fonds déchets, financé notamment grâce au dispositif "1 % déchets", destiné à soutenir les communes de Haute Matsiatra dans la gestion, la collecte et la valorisation des déchets.

    La délégation participera par ailleurs aux 3e Assises de la coopération décentralisée franco-malgache, à Antananarivo, et effectuera plusieurs visites de terrain pour rencontrer les acteurs locaux et mesurer l’impact des projets déjà en place.

