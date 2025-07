La Métropole de Lyon devient la première collectivité française distinguée 5 étoiles par le label Climat Air Énergie 

Le 3 juillet, la Métropole de Lyon a reçu la 5e étoile du label Climat Air Énergie (CAE) par la Commission nationale du label, la plus haute distinction nationale.

Après une première labellisation 4 étoiles en 2019, la Métropole de Lyon a franchi une nouvelle étape jeudi 3 juillet puisque la Commission nationale du label a attribué à la collectivité écologiste la 5e étoile du label Climat Air Énergie (CAE), la plus haute distinction nationale. Cette dernière a été attribuée à l’issue d’un audit mené dans le cadre de la démarche Territoire Engagé Transition Écologique (TETE) pilotée par l’ADEME, précise la collectivité dans un communiqué diffusé ce vendredi.

77,4 % de politiques publiques réalisés par la Métropole

Dans le détail, le label Climat Air Énergie évalue l’avancement des politiques publiques mises en place par les collectivités, la 5e étoile étant attribuée après 75 % de mise en œuvre. La Métropole de Lyon en a, à ce titre, réalisé 77,4 %, attestant du "haut niveau de structuration et d’avancement de sa stratégie d’actions". Le label est notamment intégré au Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) adopté le 23 juin dernier.

En plus de ce score, la Métropole de Lyon a également réduit de 30,5 % la consommation énergétique et de 36,6 % les émissions de GES sur le patrimoine de la Métropole. À l’échelle du territoire, entre 2019 et 2024, une baisse de 24 % d’émissions de GES a également été enregistrée sur le territoire. Les polluants atmosphériques ont par ailleurs été divisés par deux. En parallèle, l’utilisation d’énergies renouvelables a quant à elle augmenté de 22 % (hors hydraulique) entre 2015 et 2022.

Avec cette nouvelle distinction, la collectivité écologiste est désormais éligible au niveau "Gold" de l’European Energy Award, qui pourrait être validé à l’automne 2025 et deviendrait ainsi la première métropole européenne à obtenir cette distinction. "C’est une immense fierté pour notre Métropole, et une reconnaissance du travail collectif, rigoureux et exigeant mené depuis plusieurs années avec les communes, les services métropolitains et nos partenaires", s’est enfin félicité Bruno Bernard.

